Mama Diggs rockt auf Cardi Bs Konzert während Trennungsdrama

Inmitten von Trennungsspekulationen um Cardi B (33) und Stefon Diggs sorgte ein besonderer Konzertbesuch für Aufsehen: Am 4. März erschien Stefon Diggs' Mutter Stephanie zum Stopp der "Little Miss Drama Tour" in Houston und brachte prominente Unterstützung mit. Gemeinsam mit Sabrina Greenlee, der Mutter von NFL-Spieler DeAndre Hopkins, genoss sie einen ausgelassenen Mütterabend und zeigte sich dabei stilecht gekleidet. Passend zu Cardis Schulmädchen-Motto trug Stephanie eine Kombination aus rotem Karorock, weißem Hemd mit Kragen und einem dazu passenden Hut. Sabrina war ebenfalls im entsprechenden Look erschienen. Zu einem Instagram-Foto-Post schrieb Stephanie am selben Tag: "Bereit zu feiern", während Sabrina "Der Unterricht beginnt" schwärmte.

Der Konzertbesuch fällt in eine Zeit, in der über das Beziehungsende von Cardi und Stefon spekuliert wird. Die beiden haben im November gemeinsamen Nachwuchs bekommen und waren insgesamt etwa zehn Monate zusammen. Weder die Rapperin noch der Footballspieler, der ebenfalls am 4. März von den New England Patriots entlassen wurde, haben sich bislang offiziell zum Status ihrer Beziehung geäußert. Allerdings stellte Cardi nach ihrem Konzert am 2. März auf X klar, dass nicht alles, was sie auf der Bühne sage, persönlich gemeint sei. "Nicht alles ist eine Spitze oder persönlich. Ich wiederhole eigentlich Texte aus den Songs", erklärte die 32-Jährige.

Cardi, die mit ihrem Ex-Mann Offset (34) die Kinder Kulture, Wave und Blossom hat, machte bereits bei einem früheren Auftritt ihrer Tour deutlich, dass sie keine Beleidigungen gegen den Vater ihres jüngsten Kindes duldet. Bei einer Show Mitte Februar in Los Angeles stellte sie laut Social-Media-Videos klar, dass niemand schlecht über ihren "Baby Daddy" reden dürfe, nur weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sei. Auf der Bühne hatte sie in den vergangenen Wochen immer wieder Andeutungen über Beziehungen und vermeintliche Enttäuschungen gemacht, was Fans als Hinweise auf ihre Situation mit Stefon werteten. Die Grammy-Gewinnerin betonte jedoch mehrfach, dass ihre Performance-Elemente nicht automatisch als direkte Attacken zu verstehen seien.

Instagram / diggthis_ Stephanie Diggs trägt eine Kombination aus rotem Karorock, weißem Hemd mit Kragen und einem dazu passenden Hut auf Konzert von Cardi B.

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

