Darum pausiert Eva Mendes die Schauspielerei seit Jahren

Eva Mendes (52) hat seit 2014 nicht mehr vor der Kamera gestanden. Ihr letzter Film war "Lost River", das Regiedebüt ihres Partners Ryan Gosling (45) – gemeinsam haben sie zwei Töchter, die 2014 und 2016 geboren wurden. Seither konzentriert sich Eva vorrangig auf ihre Familie und wird immer wieder gefragt, warum sie ihre Schauspielkarriere pausiert. "Ich bin einfach so besessen von meinen Kindern, dass ich sie nicht verlassen will", verrät sie nun gegenüber E! News. Die beiden Mädchen seien noch so klein gewesen, dass sie sich gegen die Arbeit vor der Kamera entschieden habe.

Eva weiß, dass ihre Fans sehnsüchtig auf ein Comeback warten – dennoch bleibt sie skeptisch. Auf Instagram erklärte sie kürzlich auf die Frage eines Fans, wann sie wieder in einem Film zu sehen sein werde: "Wenn es sich lohnt, dabei zu sein. Als Mutter gibt es viele Rollen, die ich nicht spielen werde." Es gebe viele Themen, mit denen sie nicht in Verbindung gebracht werden wolle, weswegen ihre Möglichkeiten eingeschränkt seien. "Das ist für mich in Ordnung. Ich muss jetzt ein Vorbild für meine Mädchen sein", betonte Eva.

Eva und Ryan lernten sich am Set des Films "The Place Beyond the Pines" aus dem Jahr 2012 kennen, wo sie ein Liebespaar spielten. Schnell verliebten sich die beiden Hollywoodstars auch im echten Leben. Gemeinsam mit ihren Töchtern Esmeralda und Amada leben sie in Santa Barbara. Neben ihrer Rolle als Vollzeitmutter ist Eva aber keineswegs untätig geblieben. Die Schauspielerin hat eine eigene Modelinie namens Eva by Eva Mendes auf den Markt gebracht und auch ein Kinderbuch geschrieben.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

Getty Images Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling bei den Olympischen Spielen 2024