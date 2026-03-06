Nach Problemen: Datum für Shirin Davids Netflix-Doku steht

Shirin David (30) gewährt ihren Fans endlich einen tiefen Einblick hinter die nahezu perfekte Fassade ihrer Erfolgsgeschichte. Netflix hat nun offiziell den Start der Dokumentation "Barbara – Becoming Shirin David" angekündigt. Am 13. März 2026 ist sie auf der Plattform verfügbar. Die Show zeigt die Rapperin auf eine Weise, wie sie die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat – verletzlich, privat und ohne den gewohnten Glamour-Filter. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie viel von Barbara Shirin Davidavicius, ihrem bürgerlichen Vornamen, tatsächlich noch in der millionenschweren Marke Shirin David steckt. Die Kamera begleitet den Weg der 30-Jährigen von der Privatperson Barbara zur internationalen Erfolgs-Rapperin Shirin und zeigt sowohl die großen Bühnenshows als auch intime Momente abseits des Scheinwerferlichts.

Bereits vor rund vier Wochen hatte Shirin angekündigt, mit ihrer Netflix-Doku einen ganz neuen Weg zu gehen. "Ich wollte etwas schaffen, das authentisch ist und zeigt, wer ich wirklich bin", erklärte die Rapperin laut Spot on News. Ihre Fans sollen erleben, wie sie zwischen Bühnenlicht, Studio und Privatleben jongliert. Die Kameras begleiteten sie bei Konzerten, Gesprächen mit ihrem Team und in persönlichen Momenten mit der Familie. Die Künstlerin möchte einen ehrlichen Blick auf die Höhen und Tiefen ihres Alltags zeigen und preisgeben, wie viel Arbeit hinter jedem ihrer Auftritte steckt.

Dass die Dokumentation überhaupt das Licht der Welt erblickt, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn hinter den Kulissen lief zunächst einiges schief. Schon Ende 2024 hatte Shirin auf Instagram ganz offen erklärt: "Ich musste quasi das ganze Team wechseln, das hat mich ungefähr ein halbes Jahr gekostet und jetzt fangen wir wieder an, von vorne zu filmen." Sie begründete ihre drastische Entscheidung damals mit massiven Problemen während der Produktion. "Es sind sehr, sehr viele Dinge unprofessionell gelaufen", verriet die Rapperin ehrlich gegenüber ihren Followern.

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin und Unternehmerin

Action Press Shirin David bei der Vetements-Show in Paris 2024