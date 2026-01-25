Nach fünf Jahren London: Tom Cruise zieht zurück in die USA

Tom Cruise (63) hat offenbar Schluss gemacht – nicht mit einer Partnerin, sondern mit seiner Wahlheimat London. Der Top Gun-Star soll laut Mail on Sunday sein Luxus-Penthouse in Knightsbridge kurzfristig geräumt und die Stadt in Richtung USA verlassen haben. Mitarbeiter des Gebäudes seien "überrumpelt" gewesen, während Kisten aus der Hyde-Park-Penthouse-Etage getragen wurden. Der Schritt kommt überraschend: Noch vor Kurzem wurde der Schauspieler regelmäßig beim Morgenlauf rund um den Hyde Park gesichtet und zeigte sich immer wieder mittendrin im Londoner Leben. Was ihn zu dem abrupten Abschied bewegte, wann genau die Entscheidung fiel und wohin es ihn in den Staaten nun zieht, bleibt vorerst offen.

Die britische Hauptstadt war für den Mission: Impossible-Macher in den vergangenen Jahren mehr als nur Drehort. Seit 2021 lebte er fest in London, tauchte bei Wimbledon auf, ließ sich beim Glastonbury Festival blicken und schwärmte öffentlich von Fish and Chips und Chicken Tikka Masala. Er galt als gern gesehener Gast bei royalen und wohltätigen Anlässen: Bei einem Benefizabend für die London Air Ambulance traf er Prinz William (43), zudem war er rund um die Krönungsfeierlichkeiten von König Charles (77) in einem augenzwinkernden Maverick-Clip präsent. 2024 zeichnete ihn das British Film Institute als eine Art "Ehren-Brite" aus – da sagte er: "Ich bin wirklich geehrt, ich drehe seit über 40 Jahren in Großbritannien und habe nicht vor, damit aufzuhören", zitierte die Mail on Sunday. Umso rätselhafter wirkt jetzt der Rückzug, bei dem laut Bericht sogar die von ihm angebrachten Verdunklungsvorhänge wieder entfernt wurden.

In den vergangenen Monaten hatte es zudem Spekulationen über das Liebesleben des Hollywoodstars gegeben. Anlass dafür war die deutlich spürbare Nähe zwischen Tom und Ana de Armas (37) am Set des gemeinsamen Films "Deeper". Laut einem Bericht von Us Weekly soll die Schauspielerin die aufkommende Romanze jedoch selbst gebremst haben, weil ihr das Tempo schlicht zu hoch war. "Die Dinge gingen schnell voran und sie fühlte sich etwas unwohl damit, wie schnell alles ging", erklärte ein Insider dem Magazin. Die Chemie zwischen den beiden sei "unverkennbar" gewesen, doch letztlich habe Ana die Entscheidung getroffen, einen Schritt zurückzutreten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Prinz William im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026