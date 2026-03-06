Neue Doku: Paul McCartney erlebt Linda auf besondere Weise

Paul McCartney (83) kann dank einer neuen Dokumentation über sein Leben nach den Beatles seine verstorbene Ehefrau Linda auf ganz besondere Weise wiedererleben. In "Man On The Run", die seit Freitag bei Prime Video zu sehen ist, wird die Gründung seiner Band Wings mit Linda nachgezeichnet, die 1998 an Krebs gestorben ist. Die Dokumentation enthält bislang unveröffentlichtes Filmmaterial und Archivaufnahmen sowie Interviews mit dem ehemaligen Beatles-Star. "Es ist verrückt, als würde ein Lebensabschnitt vor meinen Augen ablaufen", erklärte Paul The Standard zufolge. "Es ist wunderbar, weil es voller verschiedener Emotionen und Facetten ist. Eines der großen Dinge für mich ist, so viel von Linda zu sehen, was großartig für mich und die Kinder ist."

Nach der Trennung der Beatles im Jahr 1970 gründeten Paul und Linda 1971 gemeinsam mit dem ehemaligen Moody-Blues-Gitarristen Denny Laine (†79) die Band Wings. Die Gruppe nahm sieben Studioalben auf, darunter "Band On The Run" von 1973, und feierte große Erfolge mit zwölf UK-Top-10-Singles, unter anderem mit der Nummer eins "Mull Of Kintyre", sowie acht UK-Top-10-Alben. Besonders bekannt wurde die Band, die sich 1981 auflöste, für Songs wie "Jet", "Silly Love Songs" und "Live And Let Die", den Titelsong zum James-Bond-Film von 1973.

Paul sprach auch darüber, wie er mit der Herausforderung umging, nach dem beispiellosen Erfolg der Beatles weiterzumachen. "Die große Frage nach den Beatles war: Wie macht man danach weiter? Versucht man es gar nicht erst? Oder wenn man es versucht, wie?", sagte er. "Ich denke, wir haben es auf eine besonders verrückte Art und Weise gemacht, und das ist das Gute am Film – er zeigt, wie wir es geschafft haben." Insgesamt sei es eine Erfolgsgeschichte, betonte der Musiker. Mit Linda hat Paul drei Kinder, für die die neuen Aufnahmen ihrer Mutter in der Dokumentation ebenfalls von großer Bedeutung sind.

Getty Images Paul McCartney, Juli 2017

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin und John Lennon in London, 1963

Getty Images Paul McCartney reist mit Linda, Stella, Mary und Heather McCartney ab Heathrow nach Jamaika, Linda trägt das Wings-Album "Band on the Run"