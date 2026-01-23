Tom Cruise hofft mit "Digger" auf Comeback als Film-Liebling

Tom Cruise (63) greift erneut nach dem Oscar: Mit der schwarzen Komödie "Digger" will der Hollywoodstar sich im kommenden Jahr als ernstzunehmender Charakterdarsteller zurückmelden – und sich die begehrte Goldtrophäe sichern. Der Schauspieler soll dabei in eine völlig neue Rolle schlüpfen: Ausgestattet mit schweren Prothesen spielt er Berichten von OK Magazine zufolge "den mächtigsten Mann der Welt", dessen Handeln eine weltweite Katastrophe auslöst. An seiner Seite stehen unter anderem Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Jesse Plemons (37), John Goodman (73) und Sandra Hüller (47) vor der Kamera. Ein High-Risk-Projekt, das Branchenangaben zufolge mindestens 125 Millionen Dollar kostet – und als direkter Angriff auf die Preissphäre gilt, in der Leonardo DiCaprio (51) seit Jahren Maßstäbe setzt.

Insider verrieten dem Magazin: "Tom sieht 'Digger' als seine Rückkehr zu ernsthafter, charaktergetriebener Arbeit." Nachdem seine Karriere in den letzten Jahren von Blockbuster-Action wie Mission: Impossible und Top Gun: Maverick geprägt war, setzt er nun alles auf eine künstlerische Karte. Der Regisseur zeigte sich begeistert von der Darbietung des Action-Stars: "Seine Leidenschaft und sein Mut haben mich umgehauen. Dieses Projekt ist voller Humor, Risiko und Ehrlichkeit." Doch Toms Ambitionen stehen im Schatten von Leonardos "One Battle After Another". Die vom Star-Regisseur zusammengetragene Besetzung und das ähnlich hohe Budget machen das Kriegsdrama zu einem großen Konkurrenten in der kommenden Award-Saison.

Der Konkurrenzkampf zwischen Tom und Leonardo wird daher immer mehr zum Gesprächsthema, da beide für ihre Wandelbarkeit und Hingabe bekannt sind. Während Leonardo 2015 seinen ersten Oscar gewann, blieb Tom dieser Erfolg bei den regulären Preisverleihungen bislang verwehrt – trotz seiner insgesamt vier Nominierungen. Eine späte Genugtuung erfuhr er jedoch im November 2025, als ihm bei den Governors Awards ein Ehren-Oscar für sein Lebenswerk verliehen wurde. Ob sein aktuelles Projekt "Digger" seinem Streben nach weiterer Anerkennung gerecht wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Tom alles daransetzt, seinen Platz in der obersten Riege Hollywoods endgültig zu zementieren.

Anzeige Anzeige

Imago Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – Fallout" in Seoul, 16. Juli 2018

Anzeige Anzeige

Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei den Governors Awards 2025