Marie Nasemanns Ex Sebastian "schämt" sich für seine Kinder

Seit der öffentlichen Trennung von Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges im Frühjahr 2025 sieht der Familienalltag der beiden ganz anders aus – und bringt für Sebastian nun einen Moment zum Fremdschämen mit sich. Statt zu viert unterwegs zu sein, genießt der zweifache Vater gerade einen Winterurlaub nur mit den beiden Kindern in Österreich. In einem Hotel teilte Sebastian am Montagabend, 19. Januar 2026, eine ehrliche Momentaufnahme aus dem Restaurant: ein chaotischer Abendbrottisch, der ihn, wie er selbst sagt, "in Grund und Boden" schämen lässt.

Auf dem Foto, das Sebastian in seiner Instagram-Story veröffentlichte, reihen sich halb aufgegessene Teller aneinander, dazwischen sitzen Kuscheltiere, Krümel liegen auf dem Tisch, den Stühlen und sogar auf dem Boden. Dazu schreibt der Ex von Marie mit spürbarer Selbstironie: "Wann hört das eigentlich auf, dass ich mich in einem Hotel/Restaurant nach jedem Essen in Grund und Boden schäme, weil meine Kinder innerhalb von 40 Sekunden aus dem Tisch ein abstraktes Kunstwerk machen?" Die Szene zeigt, wie sehr sich die Dynamik nach der Trennung verändert hat: Aus glamourösen Familienreisen sind nun ganz normale, manchmal anstrengende Solo-Papa-Ausflüge geworden, bei denen es offenbar nicht immer gesittet zugeht – dafür aber umso authentischer.

Marie, die vielen noch aus Germany's Next Topmodel bekannt ist und heute auch als Schauspielerin und Unternehmerin arbeitet, hatte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Gemeinsame Reisen mit Sebastian und den Kindern, Patchwork-Themen und der Spagat zwischen Job und Nachwuchs waren immer wieder Thema auf ihren Kanälen. Wie sich das Verhältnis der beiden nach der Trennung gestaltet, zeigen Beiträge wie dieser: Statt roter Teppich steht nun Familienalltag mit all seinen Spuren im Vordergrund. Die Kinder von Marie und Sebastian tauchen online meist nur ausschnittsweise oder anonymisiert auf, doch kleine Szenen wie das Chaos im Hotelrestaurant vermitteln, wie lebhaft es im Leben des Ex-Paares hinter den Kulissen zugehen kann.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Marie Nasemann und Sebastian Tigges, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tigges Ein Essenstisch, hinterlassen von Sebastian Tigges Kindern

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025