Fans sind entsetzt von Marie und Sebastian Tigges' Trennung

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges haben ihre Trennung bekannt gegeben und damit ihre treuen Fans überrascht. Das einstige Traumpaar, das nicht nur privat, sondern auch als Podcaster eng zusammenarbeitete, verkündete das Liebes-Aus vor wenigen Stunden auf Instagram. Sofort reagierten ihre Follower mit Bestürzung und vielen emotionalen Kommentaren. "Mir bricht es ein Stück weit mein Herz. Ich folge euch seit so vielen Jahren und habe euren Podcast bisher sehr geliebt", schrieb eine langjährige Unterstützerin, während eine weitere Nutzerin niedergeschlagen kommentierte: "Ich hatte es schon lange befürchtet. Echt schade. Bin sehr traurig über diese Nachricht, da ich gut nachvollziehen kann, wie sich eure Kinder jetzt fühlen, ganz besonders, weil sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen."

Wie sich die Trennung auf ihr gemeinsames Podcast-Projekt auswirkt, ist derzeit unklar. Das Format, das Marie und Sebastian gemeinsam ins Leben gerufen haben, hatte sich bei vielen Hörern großer Beliebtheit erfreut, gerade weil sie darin persönliche Einblicke in ihr Leben als Eltern gaben und Probleme nicht unter den Teppich kehrten. In den sozialen Medien äußerten Fans ihre Hoffnung, dass die Gespräche im Podcast vielleicht weiterhin fortgesetzt oder zumindest ein würdiger Abschluss gefunden wird. Über das weitere Vorgehen schweigt das Paar bislang.

Marie und Sebastian hatten immer wieder offen über Herausforderungen im Alltag gesprochen. Beide waren seit vielen Jahren ein Paar und hatten mit ihrem Podcast eine große Community aufgebaut, die Anteil an ihrem Familienleben nahm. In ihrem Trennungsstatement betonten sie, dass die Entscheidung ihnen nicht leichtgefallen sei. "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut", gaben sie ehrlich zu und ergänzten: "Was jetzt kommt, ist neu für uns. Und wir wissen noch nicht genau, wie unser Leben als Familie aussehen wird."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marie Nasemann, Schauspielerin

AEDT / ActionPress Sebastian Tigges und Marie Nasemann im Juli 2023

