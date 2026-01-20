Nach Sturz: So geht es "Sturm der Liebe"-Star Tanja Lanäus

Tanja Lanäus (54) hat ein schweres Jahr hinter sich: Im Frühjahr 2025 stürzte die Sturm der Liebe-Darstellerin im Urlaub am Gardasee eine Treppe hinunter und schlug mit Hinterkopf, Nacken und Schultern auf. Mehrere Wirbel brachen, sie konnte sich zunächst nicht bewegen. An ihrer Seite: ihr Mann, der sofort erkannte, wie ernst die Lage war, sowie ihre Familie und enge Freunde. "Ich lag in einer großen Blutlache und konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe richtig gespürt, wie mein gesunder Körper auf einen Schlag völlig zerschmettert war", schilderte Tanja gegenüber t-online. Wochen später, am Set in München, wagte sie mit einem festen Korsett den vorsichtigen Neustart – deutlich früher, als die Ärzte es empfohlen hatten.

Die Zeit dazwischen war geprägt von vielen kleinen Fortschritten. Tanja lernte das Laufen neu, übte die richtige Atmung und ließ ihren Heilungsverlauf regelmäßig kontrollieren. "Ich hatte sehr viel Physiotherapie, habe zu Hause Übungen gemacht und wurde immer wieder gescannt, um den Fortschritt zu kontrollieren", schildert sie. Alltägliches wurde zur Herausforderung: Bücken ging nicht, also halfen Nachbarn und Freunde im Haushalt, die Familie übernahm den Rest. Am "Sturm der Liebe"-Set ermöglichte ihr Team den sanften Wiedereinstieg mit maximal drei Szenen pro Tag, während Kollege Johannes Huth in der Zwischenzeit erzählerisch Lücken schloss.

Heute blickt Tanja dankbar nach vorn und setzt klare Prioritäten. "Man muss sich sagen: 'Ich schaffe das!'", sagte sie t-online. Schmerzfreie Momente genießt sie bewusster, spontane Lacher ohne Ziehen im Rücken bedeuten ihr viel. Fernreisen stehen nicht mehr ganz oben auf der Liste – wichtiger ist ihr, Zeit intensiv mit ihren Kindern zu verbringen. Seit Januar 2022 spielt sie in der ARD-Serie die Rolle der Yvonne Klee, zuvor kannte das Publikum sie aus "Verbotene Liebe". Abseits des Sets zeigt sie gern ihre Stärke und Wandelbarkeit: 2023 posierte sie erneut für den Playboy – für Tanja ein Stück Selbstbewusstsein, das sie nach dem Unfall mit neuem Lebensgefühl verbindet.

Tanja Lanäus bei "Sturm der Liebe"

Tanja Lanäus und Sven Waasner bei "Sturm der Liebe"

Tanja Lanäus, Schauspielerin

