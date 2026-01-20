Serkan Yavuz rechnet mit Ex Samiras Sieg im Dschungelcamp

Im Podcast "unREAL" spricht Reality-Star Serkan Yavuz (32) offen über den wohl spannendsten TV-Auftritt seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32): Sie ist schon sehr bald Kandidatin im Dschungelcamp von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und wird dort um die Dschungelkrone kämpfen. Im Gespräch mit Entertainer Sam Dylan (34), der in der aktuellen Folge zu Gast ist, macht Serkan klar, dass er die Show sehr genau verfolgt und Samira die Daumen drückt. "Schon, ja, sie ist ja die Mutter meiner Kinder", sagt er auf die Frage, ob er mitfiebert. Trotz Trennung stellt er sich damit hörbar hinter Samira und traut ihr im australischen Urwald einiges zu.

Je länger das Gespräch läuft, desto deutlicher wird, wie ernst Serkan Samiras Chancen im Camp einschätzt. Er schildert, dass seine Ex im Alltag sehr schlagfertig sei und genau wisse, wie sie sich behaupten kann. Wenn Samira im Dschungel so auftritt, "wie sie auch zuhause ist", sich "die Butter nicht vom Brot nehmen lässt" und konsequent ihr eigenes Ding durchzieht, könne sie "gute Chancen" haben, "das Ding zu gewinnen", erklärt er im Podcast. Auf Sams Nachfrage, ob er wirklich an einen möglichen Sieg glaubt, legt Serkan nach: Samira habe spannende Geschichten aus ihrem Leben im Gepäck, über die die Öffentlichkeit bisher wenig wisse. Gerade diese unbekannten Seiten könnten sie für die Zuschauer interessant machen und dafür sorgen, dass sie nicht so schnell rausgewählt wird.

Privat verbindet die beiden Reality-Gesichter mehr als nur gemeinsame TV-Erfahrungen: Serkan und Samira wurden durch verschiedene Formate bekannt, sind Eltern von zwei Kindern und trotz Trennung weiterhin über die Familie eng miteinander verbunden. Während Serkan in der Vergangenheit als Kandidat in mehreren Reality-TV-Formaten für Schlagzeilen sorgte, hielt sich Samira lange etwas stärker im Hintergrund und konzentrierte sich abseits der Kameras auf ihren Alltag mit den Kindern. Umso bemerkenswerter ist nun ihr Schritt, sich im Dschungelcamp einer der härtesten und öffentlichkeitsstärksten Reality-Bühnen zu stellen. Für Serkan steht dabei offenbar vor allem eines im Vordergrund: dass Samira diese Erfahrung auf ihre Weise nutzt – und dass ihre gemeinsame Familie den Weg, den sie nun geht, respektvoll begleitet.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024