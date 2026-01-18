Das war Serkans Reaktion auf Samiras Dschungelcamp-Teilnahme

Samira Yavuz (32) wagt sich in neue Reality-TV-Gefilde: Sie nimmt an der 19. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil, die ab dem 23. Januar auf RTL ausgestrahlt wird. Die einstige Bachelor-Kandidatin zeigt sich überrascht von ihrer Teilnahme. "Ich bin selbst erstaunt", erklärte sie im Interview mit dem Sender. Ein pikantes Detail: Während Serkan laut seiner Ex jahrelang davon träumte, einmal ins Dschungelcamp einzuziehen, ergatterte ausgerechnet Samira, die sich bislang eher weniger auf Reality-TV fokussiert hatte, die begehrte Teilnahme.

"Das war ja sein größter Traum. Er hat ja im Showbusiness drauf hingeackert, von Show zu Show. Und dann komme ich und mache das einfach", plaudert die zweifache Mutter aus. Im Interview betonte sie jedoch, dass es trotz dieser Umstände kein böses Blut zwischen den beiden gibt: "Ich glaube, der hat sich schon für mich gefreut. Aber irgendwo denke ich, schwingt da schon auch 'ne kleine Melancholie mit."

Eigentlich wünschte sich Samira ihren Ex sogar als Dschungel-Begleitung, um während ihrer Abwesenheit auf ihre beiden Töchter aufzupassen. "Tatsächlich hatte ich mir gewünscht, Serkan würde sich um beide vor Ort kümmern. Dann hat er eine Anfrage bekommen und wollte diese für sich wahrnehmen und dann kam das Oktoberfest", verriet die Influencerin auf Instagram. Stattdessen reist Samira mit ihrer Mutter und einer Cousine, die sich während der Show um die Kinder kümmern sollen.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025