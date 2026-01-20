Victoria Beckham plant rechtliche Schritte gegen Brooklyn

Die Spannung im Beckham-Clan erreicht einen neuen Höhepunkt: Nach Brooklyns (26) wütendem Instagram-Statement, in dem er seine Eltern frontal anging, bereitet Victoria Beckham (51) laut Berichten des Daily Express eine juristische Antwort vor. Die Designerin soll ihrem ältesten Sohn eine Unterlassungsaufforderung schicken lassen. Auslöser sind Vorwürfe, Victoria habe ihn bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) im Jahr 2022 "bloßgestellt", indem sie "unangemessen" mit ihm getanzt habe, das Brautkleid kurzfristig abgesagt habe und frühere Freundinnen in seine Nähe brachte. Während Victoria öffentlich schweigt, wird hinter den Kulissen an einer Gegenreaktion gearbeitet. David Beckham (50) zeigte sich derweil beim Weltwirtschaftsforum in Davos – äußerlich gelassen, trotz der familiären Turbulenzen der vergangenen Stunden.

Ein Insider sagte dem Daily Express, das Schreiben an die Familie Peltz-Beckham solle als "Warnung" verstanden werden. David und Victoria seien demnach bereit, weitere Schritte einzuleiten, sollte ihr Sohn die Attacken fortsetzen. Das Paar wolle seine Marke und die geschäftlichen Interessen schützen und plane eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Sicht der Dinge darlegen. Gleichzeitig wollen sie klarstellen, dass sie Brooklyn lieben und nie vorgegeben hätten, "perfekte Eltern" zu sein.

In Davos sprach David allgemein über Social Media, seine Reichweite und den Umgang seiner Kinder damit. "Ich habe immer über soziale Medien und die Macht der sozialen Medien gesprochen. Im Guten wie im Schlechten. Was Kinder heutzutage erreichen können, kann gefährlich sein." Man müsse ihnen beibringen, Plattformen "für die richtigen Gründe" zu nutzen. Brooklyn wiederum machte in seinem Post deutlich, keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern zu wünschen: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen."

Hinter der Eskalation liegt ein Konflikt, der sich offenbar schon länger aufgebaut hat und bei dem es vor allem um Loyalitäten, öffentliche Auftritte und die Kontrolle über die eigene Geschichte in der Presse geht. Brooklyn, der sich beruflich zwischen Modeljobs und Küche ausprobiert, lebt mit Schauspielerin Nicola sein eigenes Familienleben. Das Band zwischen ihnen wirkt nach außen hin eng: gemeinsame Fotos, gegenseitige Unterstützung bei Projekten, viel Alltag, der nach Verlässlichkeit aussieht. Zu Hause bei den Beckhams halten derweil Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) zusammen – die beiden Söhne stellten sich zuletzt demonstrativ an die Seite der Eltern. Victoria und David zeigen traditionell viel Familiennähe in der Öffentlichkeit, feiern Geburtstage mit liebevollen Botschaften und teilen private Einblicke, ohne zu viel preiszugeben. Doch das scheint Brooklyn nicht zu gefallen. "Meine Familie wertet öffentliche Werbung und Unterstützung über alles andere", schrieb er in seinem Statement.

Getty Images Victoria Beckham, Model

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025