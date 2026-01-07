A$AP Rocky: Vaterschaft macht ihn liebevoller und weicher

Die Geburt seiner Kinder hat A$AP Rocky (37), bürgerlich Rakim Mayers, tiefgreifend verändert. Das verriet der 37-jährige Rapper und Schauspieler im Interview mit dem W Magazine. Früher habe er sich selbst als eher "kaltherzig" empfunden, doch das Vatersein habe sein Herz geöffnet. "Jetzt bin ich ein liebevoller Typ", so der Musiker, der gemeinsam mit seiner Langzeitpartnerin Rihanna (37) drei Kinder hat: die Söhne RZA und Riot Rose sowie die Tochter Rocki Irish, die vor knapp vier Monaten zur Welt kam. Auf den Gedanken, dass seine Tochter später einmal Dates haben wird, reagierte er mit Humor: "Ich werde für diejenigen beten."

Während Rocky sich emotionaler zeigt, spricht auch Rihanna über die neuen Herausforderungen und Freuden des Familienlebens. Die Sängerin schwärmte bei einer Veranstaltung von ihren Kindern und wie schnell sie wachsen: "Die Babys sind unglaublich. Ihre Gesichter verändern sich, ihre Hälse werden länger. Ich liebe es." Rocky teilte zudem Einblicke in die Beziehung seiner Kinder zueinander. Er sei überrascht, wie harmonisch die beiden Brüder miteinander umgehen, obwohl sie nah beieinander im Alter sind. Dennoch räumte er ein, dass die Jungs manchmal eifersüchtig auf ihre kleine Schwester seien – trotzdem gebe es "genug Liebe für alle".

Persönliche Einblicke in die neue Familiensituation zeigen auch Rockys Begeisterung für seine Rolle als "Girl Dad". Besonders stolz bezeichnete er die kleine Rocki liebevoll als seinen "Babytwin". Das Paar, das seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, scheint das Familienleben zu genießen und meistert den turbulenten Alltag mit drei kleinen Kindern. Rocky und Rihanna, die sich nicht nur als Künstler, sondern auch als Elternteam behaupten, zeigen, wie sich Liebe und Zusammenhalt in ihrer wachsenden Familie entfalten. "Shout out an meine Jungs und mein kleines Mädchen, Daddy liebt euch", betonte Rocky zum Abschluss.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Awards 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025