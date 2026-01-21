Anti-Oscar: Das sind die Anwärter auf die Goldene Himbeere

Die Nominierten für die Anti-Oscars stehen fest – und an der Spitze des Spott-Rankings thront ausgerechnet Disneys neue Realverfilmung von "Schneewittchen". Gemeinsam mit der Low-Budget-Neuauflage von "Krieg der Welten" mit Ice Cube (56) führt der Märchenfilm laut Filmstarts.de die Liste der Nominierungen für die Goldene Himbeere 2026 an. Beide kommen auf ganze sechs Nennungen, darunter "Schlechtester Film". Mit im Rennen um den Schmähpreis sind außerdem der Psychothriller "Hurry Up Tomorrow" mit Musikstar The Weeknd (35), der Streamingfilm "Star Trek: Sektion 31" sowie das sündhaft teure Netflix-Abenteuer "The Electric State" mit Millie Bobby Brown (21) und Chris Pratt (46). Verliehen werden die Anti-Oscars traditionell am Vorabend der großen Oscar-Gala in Hollywood, diesmal Mitte März in Los Angeles.

Mit Spannung erwartet man vor allem, wer in den Schauspielkategorien triumphieren wird – oder sollte man sagen verlieren? Bei den Männern stechen neben Ice Cube und The Weeknd auch Scott Eastwood (39) und Dave Bautista (57) hervor. Unter den Frauen finden sich Namen wie Milla Jovovich (50), Ariana DeBose (34) oder Natalie Portman (44) wieder. Auch die Kategorie "Schlechteste Film-Combo" sorgt für Lacher: Ice Cube und seine Zoom-Kamera aus "Krieg der Welten" sowie Robert De Niro (82) in einer Doppelrolle in "The Alto Knights" sind hier nominiert. Sylvester Stallone (79) und seine Tochter Scarlet Rose (23) könnten ebenfalls in den Nebenkategorien abräumen.

Die Goldene Himbeere, die auch "Razzies" genannt wird, wurde 1980 vom Filmfan John Wilson als augenzwinkerndes Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Nacht ins Leben gerufen und hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Award-Saison entwickelt. Über 1.200 Mitglieder, darunter Kritiker und Kinofans aus den USA und anderen Ländern, stimmen jedes Jahr darüber ab, wer die wenig begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen "darf". Manche Schauspieler haben ihre "Auszeichnung" in der Vergangenheit sogar persönlich entgegengenommen und damit gezeigt, dass sie über sich selbst lachen können – ob jemand aus der aktuellen Riege im März denselben Weg geht, zeigt sich am Vorabend der Oscars, wenn in Hollywood erst einmal die Himbeeren verteilt werden, bevor tags darauf die goldenen Statuen folgen.

Anzeige Anzeige

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

Anzeige Anzeige

Imago Ice Cube bei der Weltpremiere von Anaconda, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Hulton Archive Die Goldene Himbeere