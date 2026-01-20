Alle aktuellen Entwicklungen im Familienstreit der Beckhams

Seit rund einem Jahr herrscht zwischen Brooklyn Beckham (26) und dem Rest seiner Familie Eiszeit. Nach hitzigen Spekulationen und schuldzuweisenden Annahmen brach der älteste Sohn von Victoria (51) und David (50) endlich sein Schweigen – und zettelte damit eine Reihe an Reaktionen an. Das Wichtigste in einem knappen Überblick: Brooklyn richtete sich mit einem langen Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit und warf seinen Eltern David und Victoria Beckham vor, die Wahrheit über ihre Meinungsverschiedenheiten zu verdrehen. Mit seinen Vorwürfen sorgte der Sohn des einstigen Fußballstars und der Designerin für einen merklichen Wirbel in den sozialen Medien. Während Brooklyn Unterstützung von Davids Ex-Assistentin und einstiger vermeintlichen Affäre Rebecca Loos (48) erhielt, die sich lobend zu seinem "Widerstand" äußerte, meldete sich auch Davids jüngerer Sohn Cruz inmitten der Debatte – allerdings ohne direkte Reaktion auf die Geschehnisse.

Darauf folgte, dass sich auch Papa David erstmals öffentlich zu den Schlagzeilen äußerte, als er laut Mirror während eines Auftritts beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf die Aussagen seines Sohns angesprochen wurde. Dabei sprach er über die Macht und die Risiken der sozialen Medien: "Ich habe immer gesagt, dass soziale Medien sowohl Gutes als auch Schlechtes bewirken können. Es kommt darauf an, wofür man sie nutzt", erklärte der frühere Fußballer. Zudem betonte er, es sei wichtig, seinen Kindern beizubringen, mit Fehlern umzugehen und aus ihnen zu lernen. Gleichzeitig wird spekuliert, dass ein in Brooklyns Besitz befindliches Tanzvideo, auf das er in seinem Statement anspielte, weiter unter Verschluss bleibt und vorerst nicht veröffentlicht wird. Damit jedoch noch nicht genug: Mama Victoria plant inzwischen wohl, rechtlich gegen ihren Sohn vorzugehen.

Der Konflikt zeigt, wie tief die Risse in der berühmten Familie mittlerweile gehen könnten. Obwohl Brooklyns Beziehung zu seinen Eltern belastet scheint, pflegt er weiterhin engen Kontakt zu anderen Familienmitgliedern. Großmütter mütterlicher- und väterlicherseits sollen für den jungen Mann eine wichtige Stütze sein. Und auch um die Aufrechterhaltung der Beziehung zu seiner Schwester Harper (14) bemühe er sich. Abseits des Streits lebt Brooklyn sein Leben mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) – die ihm inmitten des Dramas den Rücken stärkt.

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week