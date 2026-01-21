Emotional erpresst? Aleks Petrovic packt über Christina aus

Brisante Enthüllungen am Lagerfeuer: In Folge vier von #CoupleChallenge spricht Aleksandar Petrovic (34) offen über seine Vergangenheit mit Ex-Partnerin Christina Dimitriou (34). Angestoßen wird das Thema, als Joshi Josh ahnungslos nach dem Grund für den früheren Shitstorm rund um Temptation Island VIP fragt. Aleks erklärt ihm, er habe "die Freundin gewechselt" und räumt auf Nachfrage von Mitkandidatin Chika, ob er damit nicht hätte warten können, bis die Dreharbeiten vorbei sind, ein: "Das hätte ich machen sollen." Dann wird es ernst: "Ich hatte sechs Monate vor Temptation schon Schluss gemacht und wurde emotional erpresst, damit ich in der Beziehung bleibe."

Der Realitystar betont, dass er Christina nicht in ein schlechtes Licht rücken wolle, erklärt aber, dass er sich sechs Monate lang "gefangen" gefühlt habe. Dann kam die Anfrage für "Temptation Island VIP". "Und da dachte ich mir: Ohne Sche*ß, das ist perfekt. Ich gehe da rein, um Schluss zu machen", erzählt er. Mehr Details wolle er nicht nennen. Mitkandidatin Carina reagiert im Einzelinterview fassungslos: "Du hast für mich einen Knacks, dass du hier wirklich immer noch sitzt und dir Ausreden dafür suchst, dass du ein Fremdgänger bist und deine Frau komplett blamiert hast."

Ob Christina auf die Vorwürfe ihres Ex-Partners reagieren wird, bleibt abzuwarten. Allerdings machte sie erst kürzlich deutlich, dass sie sich nicht erneut mit den Ereignissen rund um ihre Ex-Beziehung beschäftigen möchte. In ihrer Instagram-Story stellte Christina unmissverständlich klar: "Ich gebe kein Statement zu einem gewissen Thema. Und ich habe auch keinen Bock darauf, weil ich mich nicht mit so negativer Energie beschäftige." Auch wenn sie den Namen von Aleks nicht direkt nannte, ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie das Kapitel endgültig abschließen wollte: "Es sind vier Jahre vergangen."

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

RTLZWEI Joshi Josh, Aleks Petrovic und Sebastian Fobe bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei "#CoupleChallenge"