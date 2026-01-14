Kein Statement: Christina Dimitriou reicht das Aleks-Thema

Im Jahr 2022 stellte Christina Dimitriou (34) bei Temptation Island VIP ihre Beziehung zu Ex Aleksandar Petrovic (34) auf die Probe. Die Liebe der beiden Realitystars zerbrach, da sich Aleks während der Dreharbeiten in Verführerin Vanessa Nwattu (26) verliebte. Auch deren Beziehung zerbrach nun in der vergangenen "Temptation Island VIP"-Staffel. Nachdem Christina eigentlich angekündigt hatte, sich dazu noch äußern zu wollen, werden ihre Fans nun wohl vergeblich auf ein Statement ihrerseits warten. In ihrer aktuellen Instagram-Story verkündet sie: "Ich gebe kein Statement zu einem gewissen Thema. Und ich habe auch keinen Bock darauf, weil ich mich nicht mit so negativer Energie beschäftige."

Der Promi Big Brother-Star sagt deutlich: "Ich habe ein wunderschönes Leben, Leute, mischt mich nicht wieder in irgendwelche Themen ein und tut so, als würdet ihr mich kennen. Ihr kennt mich nicht ein Prozent – deswegen Schnauze." Zwar nimmt sie den Namen von Aleks und Vanessa nicht in den Mund, es wird aber trotzdem klar, über welches Thema sie spricht. "Es sind vier Jahre vergangen. Die haben sich damals keinen Gefallen getan, haben ihr Karma bekommen und es reicht. Ich gehe jetzt auch wieder mein schönes Leben führen. Tschüss", betont Christina.

Aleks äußerte sich vor wenigen Wochen öffentlich zu seiner Vergangenheit mit Christina und gestand, wie sehr er sein damaliges Verhalten ihr gegenüber heute bereue. Während er die Show 2022 gemeinsam mit Vanessa verließ und ihr im November 2024 sogar einen Heiratsantrag machte, beschloss Christina wohl, ihr Liebesleben von nun an aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Im Dezember 2024 überraschte sie bei den Reality Awards in Köln mit der süßen Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Den Vater ihrer Tochter verriet sie nicht – jedoch ist wohl niemandem entgangen, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mama aufzugehen scheint.

Collage: Imago, Instagram Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou und ihre Tochter, Januar 2026