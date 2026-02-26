Das hält Justin Trudeaus Sohn von neuer Freundin Katy Perry

Xavier James Trudeau, der Sohn von Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (54), hat sich jetzt erstmals öffentlich zur Beziehung seines Vaters mit Popsängerin Katy Perry (41) geäußert. In einem Interview im "Now Toronto"-Podcast verriet der junge Mann, dass er die neue Partnerin seines Vaters bereits kennengelernt hat und einen positiven Eindruck von ihr gewonnen hat. "Sie ist cool, sie ist nett. Wir haben stundenlang über meine Musik gesprochen. Sie hat mir Ratschläge gegeben und mir nächste Schritte und so weiter aufgezeigt", erzählte Xavier begeistert. Besonders die musikalischen Tipps der "Thinking of You"-Interpretin scheinen den Sohn des Politikers beeindruckt zu haben.

Dass Justin und Katy mehr verbindet als eine flüchtige Bekanntschaft, wurde der Öffentlichkeit erst so richtig bewusst, als die Pop-Ikone Ende Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, an seiner Seite auftauchte. Am 20. Januar war Perry dort im sogenannten Female Quotient Lounge zu Gast – und ließ dabei kaum einen Zweifel daran, dass sie ganz auf Justins Seite ist. Während der Ex-Premier auf der Bühne für mehr Diversität und die Stärkung von Frauen in Führungspositionen warb, feuerte ihn Katy diskret, aber sichtlich verliebt aus dem Publikum an. Seitdem gilt das Paar als eines der unerwartetsten, aber auch unterhaltsamsten Promi-Paare des Jahres. Katy, die zuvor jahrelang mit Schauspieler Orlando Bloom (49) verlobt war, scheint in dem charismatischen Kanadier eine ganz neue Energie gefunden zu haben. Und Justin, der nach seinem Ende als Premierminister politisch kürzergetreten ist, wirkt neben der Sängerin so entspannt wie selten zuvor.

Während Sohn Xavier offen über Katy plaudert und es zuletzt sogar Baby-Gerüchte um das Paar gab, bleibt eine Frau bewusst im Hintergrund – und zeigt dabei eine bemerkenswerte innere Haltung: Sophie Grégoire Trudeau (50), die Ex-Frau des Politikers. Die beiden trennten sich im Jahr 2023 nach stolzen 18 gemeinsamen Ehejahren. Seitdem ziehen sie ihre drei Kinder – Xavier, Ella-Grace und Hadrien – gemeinsam groß, jeder auf seinem eigenen Lebensweg. Im Podcast "Arlene Is Alone" sprach Sophie offen darüber, wie sie mit der medialen Aufmerksamkeit rund um Justins neue Beziehung umgeht. Ihre Worte klingen reif, reflektiert – und beeindruckend gefasst: "Ich versuche, die Musik zu hören statt dem Lärm. Was ich damit mache, liegt in meiner Entscheidung. Die Frau, die ich durch all das werden möchte – das ist meine Entscheidung", sagte Sophie mit bemerkenswerter Ruhe.

Anzeige Anzeige

Instagram / xavtrudeau_ Justin und Xavier Trudeau, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Grégoire Trudeau, Moderatorin