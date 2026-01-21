Nach Unfall: Piers Morgan wehrt Alkohol-Gerüchte ab

Piers Morgan (60) stellte nach seinem Sturz in einem Londoner Hotelrestaurant klar, dass Alkohol keine Rolle gespielt habe. Seit dem Wochenende liegt der Moderator im Krankenhaus, nachdem er sich den Oberschenkel so schwer gebrochen hatte, dass eine neue Hüfte nötig wurde. Am Montag griff "Good Morning Britain" den Vorfall auf: Susanna Reid (55) wünschte ihm live gute Besserung und scherzte: "Ich habe angeboten, mit Trauben aufzutauchen, aber er sagte, er hätte genug, um ein Weingut zu eröffnen. Also wurde ich abgewiesen." Kollegin Kate Garraway (58) legte nach: "Gibt es Beweise dafür, dass Weinproduktion beim Sturz im Spiel war? Hat er ein oder zwei Gläser getrunken?" Auf Instagram meldete sich Piers selbst mit einem Foto aus dem Krankenhausbett – Daumen hoch, samt Sauerstoff und Infusionszugang.

Piers reagierte wenig später in seinen Instagram-Stories mit klaren Worten: "Um es klarzustellen, NULL Alkohol war an dem Vorfall beteiligt." Bereits am Sonntag hatte er auf X und Instagram eine kurze Chronik seines Unglücks geteilt: Er sei über eine kleine Stufe gestolpert, habe sich den Oberschenkelknochen verletzt – die Fraktur sei so schwer gewesen, dass eine neue Hüfte nötig wurde. Nun stünden sechs Wochen auf Krücken und vorerst keine Langstreckenflüge an. "Neues Jahr fängt knallhart an!", resümierte er. Dazu postete er ein Röntgenbild mit markierter Bruchstelle nahe der Hüftpfanne und scherzte abschließend: "Ich gebe Donald Trump die Schuld."

Privat nimmt der Kommentator die Sache mit trockenem Humor, auch wenn er in den Kommentarspalten einräumte, die Blamage sei schlimmer als der Schmerz. Freunde und Kolleginnen meldeten sich mit Genesungswünschen, während der Moderator in gewohnter Manier mit kleinen Sticheleien den Ton bestimmt – ein Stil, der an frühere Krankenhaus-Posts von ihm erinnert. In seinem Umfeld heißt es, Piers halte sich an die ärztlichen Vorgaben, setzt auf Krücken und plant, Reha und Ruhe strikt durchzuziehen. Der vierfache Vater gilt als zugänglich, wenn es um persönliche Updates geht, und teilt gern Momentaufnahmen aus seinem Alltag – mal mit Augenzwinkern, mal mit Selbstironie, diesmal inklusive Röntgenfoto und einer Portion Trotz.

Getty Images Piers Morgan im September 2021

Instagram / piersmorgan Piers Morgan, Januar 2026

Getty Images Piers Morgan im September 2023