Cristiano Ronaldo wünscht sich ein Treffen mit Donald Trump

Cristiano Ronaldo (40) hat in der aktuellen Folge der Talkshow "Piers Morgan Uncensored" verraten, dass er sich ein persönliches Treffen mit Donald Trump (79) wünscht. Der portugiesische Fußballstar erklärte, dass er den ehemaligen US-Präsidenten für einen Mann hält, der in der Lage sei, Veränderungen in der Welt zu bewirken. "Ich wünsche mir eines Tages die Gelegenheit, ihn zu treffen und ein nettes Gespräch mit ihm zu führen", betonte Ronaldo. Besonders spannend: Er deutete an, dass er und Trump "etwas Gemeinsames" hätten, ohne dabei ins Detail zu gehen.

Im Gespräch mit Moderator Piers Morgan, der sich sofort anbot, die beiden zusammenzubringen, philosophierte Ronaldo, der sich seinen Abschied vom Fußball besonders hart vorstellt, auch über seinen Ruhm. Er scherzte, dass er selbst berühmter als Trump sei und fügte hinzu: "Selbst in kleinen Ländern wie Island kennt man mich besser." Als Morgan erwähnte, dass Trumps jüngster Sohn Barron großer Ronaldo-Fan sei, lud der Sportler ihn spontan dazu ein, an einem möglichen Treffen teilzunehmen. Er schlug sogar vor, eine kleine Debatte zwischen ihm und Trump zu führen: "Wer ist die berühmteste Person der Welt?"

Abseits des Show-Talks bleibt Ronaldo als Familienmensch präsent. Der Sportler ist Vater von fünf Kindern und teilt gelegentlich Einblicke in gemeinsame Momente, etwa beim Training mit seinem ältesten Sohn. Er erzählte Piers außerdem, dass er schon als Teenager häufig in den USA war, was ihn an internationale Aufmerksamkeit gewöhnt habe. Bei Donald dreht sich vieles um die Familie mit Melania Trump (55), mit der er Sohn Barron hat. Piers brachte in der Sendung sogar eine mögliche Bühne ins Spiel: Er meinte, Donald würde ein Treffen lieben, um "die Weltmeisterschaft in seinem Land zu promoten". Und sollte das Treffen tatsächlich zustande kommen, will Piers unbedingt dabeisitzen. Ronaldo nickte ab und scherzte, der TV-Host gehöre "zur Familie". So klang der Abend nach einem überraschend persönlichen Aufschlag zweier Welten, die ein gemeinsamer Tisch zusammenbringen könnte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cristiano Ronaldo und Donald Trump

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, portugiesischer Fußballspieler