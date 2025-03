Piers Morgan soll weltweit bestbezahlter Schauspieler sein

Piers Morgan (59) hat mit einer kurzen Filmrolle möglicherweise Geschichte geschrieben. Der Moderator behauptet, dass er mit seinem 22-sekündigen Cameo im Film "The Campaign" aus dem Jahr 2012 der am besten bezahlte Schauspieler pro Sekunde in Hollywood sei. Bis heute würden ihm dafür Residualzahlungen zufließen – erst letzten Monat habe er umgerechnet etwa 729 Euro erhalten. "Die Zahlen sprechen für sich", sagt Piers laut der Zeitschrift The Spectator. Neben "The Campaign" trat er in weiteren Hollywood-Produktionen wie "World War Z", "Men in Black International" und "Flight" auf – stets in der Rolle von sich selbst.

Obwohl Piers als Schauspieler nie ernsthaft Fuß habe fassen wollen, habe er in der Branche so einige Promis kennengelernt. Zu seinen berühmten Bekanntschaften sollen Größen wie Madonna (66), Paul McCartney (82) und David Bowie (✝69) gehören, wie er selbst aufzählt. Auch zu Donald Trump (78) hat er eine Verbindung. Piers hat den US-Präsidenten mehrmals interviewt, wobei eines der Gespräche 2020 viral ging, nachdem Donald verärgert das Set verlassen hatte. Trotzdem scheint das Verhältnis zwischen den beiden inzwischen wieder besser zu sein, denn Piers schwärmt von der Idee eines Interviews mit Donald und Elon Musk (53).

Privat hegt Piers ein Faible für Schlagzeilen, was nicht zuletzt seiner Vergangenheit als Boulevardjournalist geschuldet ist. Der vierfache Vater ist auch als Unternehmer umtriebig und feiert mit seiner YouTube-Show "Uncensored" Erfolge. Damit zieht er regelmäßig Millionen von Zuschauern an und freut sich über die wachsende Popularität des Formats. Seine Fähigkeit, sich selbst in Szene zu setzen, hat ihn nicht nur vor die Kamera in großen Filmen gebracht, sondern ihm auch den Status eines Dauergesprächthemas in der britischen und internationalen Medienlandschaft gesichert.

Getty Images Piers Morgan, Juli 2016 in Los Angeles

Getty Images Piers Morgan, Moderator

