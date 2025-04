Piers Morgan wurde zum attraktivsten britischen Promi gekürt

Piers Morgan (60), der als Moderator für seine spitzzüngigen Kommentare bekannt ist, hat überraschend den Titel als attraktivster männlicher Promi Großbritanniens abgeräumt. Damit verdrängte er den bisherigen Spitzenreiter Jeremy Clarkson (65), der den Titel zuvor zweimal gewonnen hatte, auf Platz zwei. Das Voting basiert auf der Meinung von 2.000 Britinnen und wurde von der Dating-Plattform IllicitEncounters durchgeführt, die sich auf die Vermittlung außerehelicher Affären spezialisiert hat. In gewohnt selbstbewusster Manier kommentierte Piers seinen Sieg laut The Sun: "Das beweist nur, dass britische Frauen die klügsten und anspruchsvollsten der Welt sind und sich von echtem Sexappeal angezogen fühlen." Einen kleinen Seitenhieb gegen die Konkurrenz konnte er sich ebenfalls nicht verkneifen: "Meine Gedanken sind bei Jezza [Jeremy], Becks (49) und Prinz Harry (40) in dieser schweren Zeit."

Neben Piers und Jeremy schafften es auch weitere bekannte Kandidaten in die Top Ten, darunter TV-Moderatoren wie Dermot O'Leary (51) und Jonathan Ross (64) sowie Schauspieler Danny Dyer (47). Sogar Politiker Robert Jenrick sicherte sich einen Platz im Ranking, ebenso wie Komiker Bob Mortimer und der beliebte Moderator Romesh Ranganathan. Jessica Leoni, Sprecherin von IllicitEncounters, erklärte, dass selbst das Team hinter der Umfrage von Piers' unerwartetem Aufstieg an die Spitze überrascht war: Im vergangenen Jahr landete der Reporter noch auf Platz 40. Sie führte seinen Erfolg auf Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Überzeugungskraft und die Fähigkeit, Konventionen zu brechen, zurück.

Piers startete seine Karriere einst bei The Sun, wurde mit 28 Jahren jüngster Chefredakteur von News of the World und wurde später zum Gesicht von Daily Mirror. Sein scharfer Stil brachte ihm sowohl Ruhm als auch Ärger ein – etwa mit der britischen Regierung, den Royals oder Promis wie David Beckham. Ihn bezeichnete der 60-Jährige laut Daily Mail einst als "meist überschätzten Fußballer der Welt". International bekannt wurde Piers als Moderator von "Piers Morgan Live" auf CNN, wo er pointiert über Politik und Popkultur sprach. Heute ist er für seine polarisierenden, aber oft klarsichtigen Kommentare bekannt, und beweist damit offenbar: Britische Frauen fliegen auf eine scharfe Zunge, Selbstbewusstsein und Mut zur Meinung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Piers Morgan, Moderator

Anzeige Anzeige