Schlimme Fraktur: Piers Morgan teilt Foto nach Operation

Piers Morgan (60) hat einen dramatischen Start ins neue Jahr hinter sich. Der Moderator gab bekannt, dass er nach einem schweren Sturz in einem Londoner Hotelrestaurant eine Hüftoperation über sich ergehen lassen musste. Bei dem Vorfall brach er sich den Oberschenkelknochen so stark, dass ein komplettes neues Hüftgelenk eingesetzt werden musste. Er erklärte auf X, dass er nun für sechs Wochen auf Krücken angewiesen ist und Langstreckenflüge für die nächsten drei Monate tabu sind.

In einem begleitenden Instagram-Post veröffentlichte Piers ein Selfie sowie ein Foto seiner Röntgenaufnahme, auf dem die Fraktur deutlich zu erkennen ist. Zahlreiche Kollegen und Freunde reagierten auf die Neuigkeit und senden ihre Genesungswünsche. Die Journalistin Emily Maitlis schrieb unter anderem: "Nein. Das ist absurd!", begleitet von Herz-Emojis. Trotz des Schreckens gab der 60-Jährige seinen Updates in den sozialen Medien eine humorvolle Note, indem er seinen unglücklichen Jahresstart locker kommentierte.

Bereits vor einigen Monaten sorgte der streitbare Moderator für Schlagzeilen. Damals wurde Piers in einer Umfrage einer Dating-Plattform zum attraktivsten männlichen Promi Großbritanniens gewählt. Der unerwartete Erfolg machte ihm sichtlich Spaß. "Das beweist nur, dass britische Frauen die klügsten und anspruchsvollsten der Welt sind und sich von echtem Sexappeal angezogen fühlen", erklärte Piers gegenüber The Sun. Dabei konnte er sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Meine Gedanken sind bei Jezza, Becks und Prinz Harry in dieser schweren Zeit."

Instagram / piersmorgan Piers Morgan, Januar 2026

Getty Images Piers Morgan im September 2023

