"Nosferatu"-Dreharbeiten forderten Lily-Rose Depp heraus

Lily-Rose Depp (25) hat spannende Einblicke in die Dreharbeiten ihres heißersehnten Vampirfilms "Nosferatu" gewährt. In der Neuverfilmung des Klassikers verkörpert die Schauspielerin Ellen Hutter, die zur unheimlichen Obsession des mysteriösen Grafen Orlok, gespielt von Bill Skarsgård (34), wird. In der Produktion stand sie vor besonderen Herausforderungen. Eine der intensivsten Szenen zeigte sie, während ihr Blut aus ihren Augen strömte. "Meine Augen sind sehr empfindlich", gestand Lily-Rose und gab zu, dass diese Aufnahmen ihr einiges abverlangten. "Es gab Blut, das ich in meine Augen träufeln musste. Allein beim Gespräch darüber kommen mir die Tränen."

In einem Gespräch mit Natalie Portman (43) für das Interview Magazine erzählte sie von den körperlichen Anforderungen am Set. Die Szenen der Besessenheit, in denen sie und Emma Corrin von dunklen Mächten beeinflusst werden, erforderten präzise choreografierte Bewegungen. "Wir dachten, wir würden einfach improvisieren, aber stattdessen war alles sehr genau geplant", erklärte sie. Mit der Bewegungstrainerin Marie-Gabrielle Rotie arbeiteten sie an der perfekten Umsetzung dieser anspruchsvollen Sequenzen. Um authentisch in ihre Rollen einzutauchen, probten sie sogar in Korsetts. "Es hilft zu verstehen, wie eingeschränkt sich Frauen im 19. Jahrhundert gefühlt haben müssen", fügte Lily-Rose hinzu.

Eine weitere Herausforderung für sie war der englische Akzent ihrer Rolle. Obwohl sie zunächst Bedenken hatte, den Akzent glaubwürdig zu verkörpern, arbeitete sie intensiv mit dem Dialektcoach William Conacher zusammen. Die Mühe hat sich gelohnt, denn ihre Darstellung wird bereits von den Kritikern gelobt. Lily-Rose, Tochter von Johnny Depp (61) und Vanessa Paradis (51), hat sich längst einen eigenen Namen in der Filmindustrie gemacht. Neben ihr sind in "Nosferatu" auch Nicholas Hoult (34) als Thomas Hutter und Willem Dafoe (69) als Professor Albin Eberhart von Franz zu sehen. Der Film verspricht nicht nur wegen seines hochkarätigen Ensembles ein Highlight des Kinojahres zu werden, sondern auch durch die moderne Interpretation eines zeitlosen Klassikers.

CapitalPictures Lily-Rose Depp in "Nosferatu" (2024)

Getty Images Lily-Rose Depp, Mai 2023

