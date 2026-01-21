Vorgarten-Drama: James Corden kämpft gegen Abrissorder

James Corden (47) steckt laut The Standard im Rechtsstreit rund um seinen Vorgarten in London: Der Moderator soll auf Anordnung des Bezirks Camden frisch verlegte Pflastersteine vor seinem rund 13,2 Millionen Euro teuren Haus in Belsize Park wieder entfernen lassen. In dem denkmalgeschützten Viertel gelten besonders strenge Regeln, die James mit einem Umbau ohne vorherige Genehmigung verletzt haben soll. Statt eines Stücks Beet ließ der frühere "Late Late Show"-Star vor seinem vierstöckigen Familienhaus mit Ehefrau Julia Carey (49) und den gemeinsamen Kindern einen Bereich pflastern, um dort Mülltonnen unterzubringen. Die Stadt spricht von einem klaren Verstoß – doch James will das nicht einfach hinnehmen und hat gegen die Abriss-Order offiziell Berufung eingelegt.

Die Frist für den Abriss wurde vorerst gestoppt. Seine Vertreter argumentierten, die Veränderungen seien lediglich Reparaturen an der bestehenden Pflasterung und hätten praktische Gründe. Doch die Behörden bleiben hart und bemängeln, dass die Maßnahmen den Charakter des Viertels beeinträchtigen, ohne einen Nutzen für die Allgemeinheit zu bieten. Kritiker, darunter die örtliche Belsize Society, warnen vor einem Verlust an Biodiversität und bemängeln die Verwendung "industrieller Massenmaterialien". Bereits 2024 geriet der Entertainer in Konflikte mit Nachbarn wegen Plänen für einen Gartenanbau mit Fitness- und Spa-Bereich – vor allem wegen erwarteter Lärmbelästigung. Letztlich stellte der Bezirk dann doch eine Bescheinigung zur zulässigen Bebauung aus.

Zusätzlich hat der Moderator hinten am Haus bereits einen Balkon und eine Wendeltreppe angebaut. Parallel dazu sorgte sein früherer Landsitz bei Henley-on-Thames für Schlagzeilen: Das moderne Anwesen in Oxfordshire, 2020 gekauft und 2023 mit einer Baugenehmigung zur Umgestaltung versehen, wurde wieder verkauft, ohne dass der Umbau gestartet wurde; im Netz kursierten später Aufnahmen, die mutmaßliche Verwüstungen im Inneren zeigten. Der nun aktuelle vierstöckige Wohnsitz gilt trotz der Umgestaltungen als äußerlich positiver Beitrag zur Nachbarschaft, in der James mit seiner Frau Julia Carey und ihren gemeinsamen Kindern lebt. Der Belsize Park ist als historisches Viertel bekannt und steht unter strengem Denkmalschutz.

Getty Images James Corden, TV-Host

Getty Images James Corden und seine Frau Julia Carey

affinitypicture / BACKGRID James Corden, Entertainer