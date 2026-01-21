Wieder versöhnt? Jessica Hnatyk trifft sich mit Ex Germain

Jessica Hnatyk (25) und ihr Ex Germain Wolf sorgen jetzt erneut für Gesprächsstoff: Nach ihrer explosiven Trennung bei Temptation Island VIP und heftigen Auseinandersetzungen bei Good Luck Guys wurden die beiden überraschend gemeinsam in Berlin gesichtet. Jessica teilte dazu kürzlich ein Video auf TikTok, in dem Germain sie am Bahnhof abholt – und heizte damit sofort die Gerüchteküche an. Im Interview mit Promiflash blieb Jessica jetzt zurückhaltend, deutete aber an, dass das Treffen ein guter Schritt gewesen sei: "Ich will noch gar nicht viel darüber sagen. Ihr werdet es sehen mit der Zeit."

Die 29-Jährige betonte, dass sie froh sei, sich mit Germain nun wieder besser zu verstehen, insbesondere nach ihrer turbulenten Vergangenheit. "Ich kann sagen, dass ich einfach wieder meinen Seelenfrieden gefunden habe", erklärte sie weiter. Die harmonische Begegnung könnte also einen wichtigen Wendepunkt für die beiden markiert haben. Jessica fügte hinzu: "Ich bin einfach glücklich, dass wir keinen Hass oder Beef oder so mehr haben, weil das ging so lange. Und das braucht einfach kein Mensch."

Jessi und Germain trafen sich erstmals bei Ex on the Beach, doch ihre Liebe zerbrach kurze Zeit später auf der Insel der Versuchung und ein öffentlicher Rosenkrieg entbrannte. Vor kurzem zeigte sich auch Germain versöhnlich in Bezug auf seine vergangene Beziehung zu Jessica und betonte, dass er daraus gelernt habe, ehrlicher zu sein und besser zu kommunizieren. Eine enge Freundschaft schließt Jessica jedoch klar aus: "Freundschaft mit dem Ex, glaube ich, geht nicht", erklärt sie. "Wir haben uns sehr geliebt. Ich glaube, wir werden für immer irgendwie verbunden sein. Wir haben einfach unser Kriegsbeil begraben."

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain, TV-Bekanntheiten

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

IMAGO / BREUEL-BILD Jessica Hnatyk, Realitystar