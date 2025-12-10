Germain Wolf plaudert aus: "Meine Dating-App ist Instagram"

Germain Wolf kommt bei den Damen gut an – und daraus macht er kein Geheimnis. Aktuell ist der Realitystar in der Datingshow "Match in Paradise" zu sehen, die das Konzept von Dating-Apps ins echte Leben überträgt. Privat ist Germain aber kein Fan von solchen Apps. "Ich benutze keine Dating-Apps. Meine Dating-App ist Instagram. Da bin ich schon überfordert mit", grinst er im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Also, wenn ich mir da jetzt noch eine Dating-App zulegen würde – boah, Katastrophe. Ich hätte gar keinen Überblick mehr."

Germain beschreibt, dass viele Frauen über die sozialen Medien den Kontakt zu ihm suchen. "Das ist krass, dass mir sehr, sehr viele Frauen auch selber schreiben und mir irgendwelche Anmachsprüche als erste Nachricht schicken", erzählt er und stellt fest: "Normalerweise geht ja der Mann immer als Erstes auf die Frau zu. Aber bei Instagram ist es irgendwie anders." Zu einfach sollte es ihm die Damenwelt allerdings auch nicht machen. Im Gespräch mit Promiflash betont er: "Eine Frau muss natürlich zeigen, dass sie Interesse hat, aber sie muss sich trotzdem interessant halten und ein bisschen mysteriös sein."

Germain ließ in der Vergangenheit schon in TV-Shows wie Are You The One? oder Ex on the Beach nichts anbrennen. Nun können ihn Fans bei "Match in Paradise" beim Flirten beobachten. Auf der Suche nach der großen Liebe ist Germain dabei aber eher nicht, wie er gegenüber Promiflash verrät. "Ich bin da reingegangen und dachte mir, ich werde einfach nur ein bisschen Party machen, [...] flirten und gucken, ob ich es noch drauf habe", erzählt er – wenn ihm die richtige Frau über den Weg läuft, sei er jedoch zu allem bereit.

Imago Germain Wolf bei der Weltpremiere von Peter Schillings 360°-Fulldome-Show im Zeiss-Großplanetarium, Berlin, 16.10.2025

Instagram / germain_e Germain Wolf, August 2025

Instagram / germain_e Germain Wolf im Urlaub