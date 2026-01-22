Jessica Hnatyk lobt cleveren Schachzug von Vanessa Nwattu

Vanessa Nwattu (26) bekommt prominente Unterstützung: Reality-TV-Star Jessica Hnatyk (25) hat sich jetzt im Interview mit Promiflash zu Vanessas Teilnahme an Prominent getrennt geäußert – und stellt sich dabei klar hinter ihre Kollegin. Während Vanessa nach ihrem Auftritt bei Temptation Island VIP nun gemeinsam mit ihrem Ex weiter im TV zu sehen ist, sorgt die Entscheidung im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Gerade pikant: Auch Jessicas Ex Germain Wolf hatte vor Kurzem öffentlich gegen Vanessa gestichelt. Trotzdem bleibt Jessica gelassen und macht deutlich, dass sie Vanessas Schritt nachvollziehen kann – und selbst wohl ganz ähnlich gehandelt hätte.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Jessica offen, dass sie an Vanessas Stelle ebenfalls bei "Prominent getrennt" zugesagt hätte. "Ja, doch. Safe wäre ich hingegangen. Warum nicht?", stellt sie klar. Für sie sei das Format nicht nur eine Bühne, sondern auch eine Chance, alte Themen zu klären: "Ganz ehrlich, 'Prominent getrennt' gibt einem auch einfach die Möglichkeit, irgendwie Sachen aufzuarbeiten." Gleichzeitig betont die TV-Bekanntheit den beruflichen Aspekt: Vanessa habe durch "Temptation Island VIP" innerhalb kürzester Zeit eine enorme Reichweite aufgebaut. "Ich meine, Vanessa hat 500 000 Instagram-Follower auf einmal wegen Temptation, die wäre ja doof, wenn die jetzt nicht 'Prominent getrennt' so frisch noch machen würde. Ist ja auch alles wieder Sendezeit und ich glaube, wenn man so in diesem Game drin ist, dann macht das alles Sinn für die Karriere", sagt Jessica zu Promiflash und macht damit deutlich, dass sie Vanessas TV-Kurs als konsequenten Karriereschritt sieht.

Für Vanessa ist der Umgang mit öffentlicher Kritik längst Alltag. Nach ihren explosiven Reality-Auftritten prallen im Netz regelmäßig starke Meinungen aufeinander, und Kommentare von Kollegen wie Germain sorgen zusätzlich für Spannungen. Gleichzeitig hat sich rund um die Influencerin eine wachsende Community gebildet, die ihre TV-Reise aufmerksam verfolgt und sie in Kommentarspalten immer wieder verteidigt. Jessica kennt das Reality-Karussell selbst aus erster Hand: Drehs, Social-Media-Druck und das ständige Mitlesen von Reaktionen gehören für sie zum Berufsalltag. Umso bemerkenswerter wirkt es, dass sie sich nun so deutlich vor Vanessa stellt.

IMAGO / BREUEL-BILD, IMAGO / Panama Pictures Jessica Hnatyk und Vanessa Nwattu

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

