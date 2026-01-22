Nach Brooklyns Geburt: Victoria Beckham hatte Selbstzweifel

Victoria Beckham (51) spricht in ihrer Netflix-Serie "Victoria Beckham" offen über einen Moment, der sie bis heute prägt: Nur sechs Monate nach der Geburt von Sohn Brooklyn (26) wurde die frühere Spice Girls-Sängerin in einer TV-Sendung aufgefordert, sich live auf eine Waage zu stellen. Die Frage war brutal schlicht: Hat sie "das Babygewicht" schon verloren? Die Designerin erinnert sich an Spott, abfällige Kommentare und massiven Druck – und daran, wie diese Episode sie in eine Spirale aus Selbstzweifeln stürzte. David Beckham (50) kommt in der Doku ebenfalls zu Wort und beschreibt, wie die öffentliche Kritik die Stimmung zu Hause veränderte.

In der dreiteiligen Produktion schildert Victoria, wie die jahrelange Beobachtung durch Kameras und Schlagzeilen ihre Wahrnehmung von sich selbst verzerrte. "Steig auf die Waage" – ein Satz, der für sie zum Sinnbild einer TV-Ära wurde, in der Bodyshaming salonfähig war. Gegenüber Surrey Live erklärte sie, sie habe versucht, Kontrolle zurückzugewinnen – über Kleidung und Gewicht, zuletzt auf "ungesunde Weise". Der frühere Fußballstar bestätigt, dass in den 1990ern und 2000ern Kritik an Aussehen und Figur von Frauen als akzeptabel galt: "Die Leute fanden, es sei in Ordnung, eine Frau für ihr Gewicht, dafür, was sie tut, und dafür, was sie trägt, zu kritisieren. Es gab damals im Fernsehen viele Dinge, die jetzt nicht mehr passieren können." Er beschreibt, wie das Lachen seiner Frau leiser wurde und der private Schutzraum dünner.

Abseits der Karriere als Sängerin und Modemacherin zeigt die Doku damit eine sehr private Seite von Victoria, die auch in ihrem Familienleben immer wieder mit Erwartungen, Rollenbildern und öffentlicher Meinung konfrontiert ist. Die vierfache Mutter, die mit David seit Jahrzehnten zu den meistbeobachteten Promi-Paaren zählt, stand in der Vergangenheit nicht nur unter beruflichem Druck. Auch im familiären Umfeld kam es zu Spannungen – insbesondere rund um ihren ältesten Sohn Brooklyn, der sich von seiner Familie distanziert hat. Gerade weil zwischen Eltern und Sohn nicht immer alles harmonisch wirkt, gewinnt Victorias Rückblick auf ihre frühen Mutterjahre noch einmal an Gewicht: Sie spricht nicht nur als Popikone und Designerin, sondern als Frau, die sich zwischen Karriere, Öffentlichkeit und Familie wiederfinden musste und deren Privatleben bis heute von Millionen verfolgt wird.

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Die Spice Girls in den Neunzigern

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, 2023