Familienstreit: Die Beckhams sind an einem "neuen Tiefpunkt"

Es ist der Riss, den kaum jemand kommen sah: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) auf Instagram scharf kritisiert – und ihnen vorgeworfen, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz (31) sabotieren zu wollen. Der Auslöser: ein öffentliches Statement, das der Hobbykoch am Wochenende teilte und in dem er deutliche Worte fand. Während sich die Eltern in London auf Schadensbegrenzung vorbereiten sollen, spricht Umfeld-Personal von Alarmstimmung. Gegenüber GALA heißt es: "Die Stimmung in der Beckham-Familie ist auf einem neuen Tiefpunkt". Besonders David sei "sehr geschockt und enttäuscht" von seinem ältesten Sohn. Eine Versöhnung? Danach klingt es im Moment nicht.

Brooklyn selbst begründet seinen Schritt mit anhaltenden Medienberichten und angeblichen Hintergrundbriefings: "Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen", erklärte er in seiner Story auf Instagram. Er betonte außerdem: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein." Aus dem Umfeld heißt es gegenüber GALA, seine Ehe mit Nicola sei "glücklich", das verbreitete Bild einer dominanten Partnerin sei falsch. Der britische Mirror berichtet zudem, dass die Verbindung zu den Brüdern Romeo (23) und Cruz (20) abgekühlt sei, während einzig mit Schwester Harper noch Kontakt bestehe – schriftlich, so heißt es, und mit dem Wunsch, "eine normale Beziehung" zu bewahren.

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie stark das öffentliche Leben die Familie geprägt hat. Freunde erzählen, Brooklyn habe "keine normale Kindheit" erlebt – das große Interesse an den Beckhams habe ihn belastet. Die Designerin und der Ex-Fußballer pflegen seit jeher das Bild einer harmonischen Einheit, Familienurlaube und Geburtstagsgrüße inklusive – Details, die ihre Fans lieben. Nun steht dieses Familiennarrativ auf dem Prüfstand. Aus dem Umfeld dringt durch, dass die Ehe der Eheleute die Spannungen spürt. Brooklyn wiederum sucht Halt bei seiner Partnerin.

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025