Rachel McAdams enthüllt ihren Stern auf dem Walk of Fame

Großer Moment auf dem Walk of Fame: In Hollywood hat Rachel McAdams (47) am 20. Januar ihre eigene Sternen-Plakette enthüllt – und dabei einen der seltenen öffentlichen Auftritte mit ihrem langjährigen Partner Jamie Linden hingelegt. Der Drehbuchautor saß sichtbar stolz im Publikum, Seite an Seite mit der Schauspielerin, mit der er einen Sohn und eine Tochter im Grundschulalter hat. Die ungewöhnlich private Familienkulisse machte die Zeremonie besonders emotional: Vor den Augen von Jamie, ihren Kindern und zahlreichen Gästen feierte Rachel ihren großen Tag auf dem berühmten Boulevard.

Unter den Gratulanten auf der Bühne waren auch ihr "Alles eine Frage der Zeit"-Kollege Domhnall Gleeson (42) und Regisseur Sam Raimi (66), der mit ihr an dem neuen Film "Send Help" gearbeitet hat. Beide überhäuften die Kanadierin mit liebevollen Worten und hoben ihren Humor, ihre Bodenständigkeit und ihre Hingabe zum Schauspiel hervor. Anschließend ergriff Rachel selbst das Wort, bedankte sich bei ihren Eltern für ihre frühe Unterstützung und erinnerte sich daran, wie sie als Achtjährige einen Brief schreiben musste, um vorsprechen zu dürfen. Den Moment auf dem Roten Teppich wollte sie aber ausdrücklich nicht nur für sich beanspruchen: "Es scheint albern, dass hier nur mein Name steht, also teile ich dieses kleine Stück Erde mit euch allen", sagte sie laut dem Magazin People.

Jamie Linden und Rachel McAdams sind seit 2016 ein Paar und halten ihr gemeinsames Leben abseits der Öffentlichkeit, was seltene Anlässe wie dieses Event umso besonderer macht. In Interviews sprach Rachel in der Vergangenheit offen über ihre Freude am Leben als Mutter und die bewusste Entscheidung, gewisse Aspekte ihres Privatlebens privat zu halten. Jamie, der unter anderem das Drehbuch zu "Dear John" schrieb, schätze sie besonders für seine Kreativität. Die Verbindung mit einem ebenfalls kreativen Geist sei ein Ankerpunkt in ihrem gemeinsamen Leben, da es sich perfekt mit dem unsteten Schauspielerdasein kombinieren lasse.

Getty Images Rachel McAdams feiert ihre Hollywood-Walk-of-Fame-Auszeichnung in Hollywood am 20. Januar 2026

Getty Images Domhnall Gleeson und Rachel McAdams bei der Verleihung von McAdams’ Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Getty Images Rachel McAdams mit ihren Eltern Lance und Sandra