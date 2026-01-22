Stellan Skarsgård kämpft nach Schlaganfall mit Gedächtnis

Stellan (74) Skarsgård hat offen gemacht, wie sehr ihn die Folgen seines Schlaganfalls verändern. In der Sendung "CBS Sunday Morning" schilderte der Mamma Mia-Star, was ihn seit dem Vorfall 2022 begleitet: Wörter entgleiten ihm, die Sprache reißt ab, der Fokus schwächelt und er fühlt sich "weniger witzig". Am Set trägt der Schauspieler deshalb ein Ohrstück, über das ein Souffleur die Texte anspielt. "Ich hatte einen Schlaganfall, der mich meine Sprache vergessen lässt, mich Wörter vergessen lässt, mich dümmer und weniger witzig macht", sagte Stellan. Gefragt, wie schwer das sei, antwortete er knapp: "Ja, nun, ich bin 74 Jahre alt und ich lebe." Parallel zu den Einschränkungen feierte er gerade einen Triumph: Bei den Golden Globes gewann er als bester Nebendarsteller für den norwegischen Film "Sentimental Value".

Die neuen Arbeitsabläufe beschreibt Stellan als kniffliger, als man vermutet. Das Ohrstück helfe zwar, doch müsse der Souffleur die Stichworte exakt im Dialogfluss geben: "Es ist eigentlich komplizierter als das Textlernen, weil der Souffleur seine Zeile sagen muss, während der andere Schauspieler spricht", erklärte er bei "CBS Sunday Morning". Bereits im vergangenen Jahr hatte er erstmals öffentlich gemacht, dass der Schlaganfall seine Kurzzeit-Erinnerung und Konzentration beschädigt hat. Trotz der gesundheitlichen Hürde blieb der Publikumsliebling produktiv und präsent, drehte weiter und sammelte Anerkennung – nicht zuletzt mit "Sentimental Value", das ihm nun den Globus einbrachte. Parallel dazu spricht er über ein anderes Thema, das in seiner Familie Wellen schlägt: die "Nepo-Baby"-Debatte. "Ich betrachte mich als 'nepo daddy', weil ich so viel Goodwill bekomme", sagte er dem Magazin Vulture. Er beschreibt damit, dass sein Status ihm viele Vorteile und Wohlwollen verschafft – doch die Kehrseite treffe einen seiner Söhne.

Besonders Sohn Kolbjörn, der Jüngste, spürt den Spott. "Wenn seine Kumpels in der Schule ihn Nepo Baby nennen, wird er so traurig. Er hat keine Freunde in der Schule. Er wird isoliert. Grausame Kinder – oder grausam und unwissend", zitierte "CBS Sunday Morning" den Schauspieler. Stellan, dessen Familie in Filmkreisen Kultstatus hat, hält dagegen, dass am Ende nur Leistung zähle: "Niemand würde dich einstellen, zumindest nicht für etwas Gutes, wenn du nicht gut genug bist", sagte er. Privat ist der Skandinavier seit 2009 mit Drehbuchautorin Megan Everett verheiratet, mit der er die Söhne Ossian und Kolbjörn hat; aus seiner ersten Ehe stammen unter anderem Alexander, Gustaf, Bill und Valter, die wie ihr Vater vor der Kamera stehen. Über sein Verhältnis zu den Kindern sagte Stellan bei Vulture: Respekt erwarte er nicht für die Vaterrolle, sondern "für eine gute Idee" oder dafür, "wenn ich etwas gut mache".

Getty Images Stellan Skarsgard im April 2019

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Stellan Skarsgård bei der "Mamma Mia 2"-Premiere

Jason Merritt / TERM / Staff / Getty Images Alexander und Stellan Skarsgard