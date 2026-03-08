Produzent betont: Er will Johnny Depp in "Fluch der Karibik"

Johnny Depp (62) könnte nach neun Jahren Pause tatsächlich als Captain Jack Sparrow auf die Kinoleinwand zurückkehren – wenn es nach Produzent Jerry Bruckheimer (82) geht. Bei den Producer Guild Awards äußerte sich der einflussreiche Filmproduzent nun zu aktuellen Gerüchten rund um Fluch der Karibik 6 und machte Fans der Reihe damit neue Hoffnung. Auf die Frage, ob Johnny in dem geplanten sechsten Teil dabei sein werde, antwortete Jerry gegenüber The Direct deutlich: "Zunächst einmal stimmt das nicht. Nein, nein, nein. Johnny... wenn es nach mir geht, wird dabei sein." Mit diesen Worten widersprach der Produzent einem kürzlich aufgekommenen Gerücht, wonach sich die Geschichte des nächsten Films auf den Sohn von Jack Sparrow konzentrieren und Johnny möglicherweise nicht mehr die zentrale Figur der Reihe sein solle.

Im Februar war berichtet worden, dass Disney für "Fluch der Karibik 6" eine neue Richtung einschlagen wolle. Die Geschichte sollte sich demnach auf Jack Sparrows Sohn konzentrieren, was zwar einen Gastauftritt oder eine Nebenrolle für Johnny nicht ausgeschlossen hätte, aber auf eine deutlich geringere Präsenz des kultigen Piraten hindeutete. Jerrys aktuelle Aussage macht jedoch klar, dass er viel größere Pläne mit dem Schauspieler hat. Bereits im August 2025 hatte der Produzent gegenüber Entertainment Weekly erklärt, er habe Gespräche mit Johnny geführt und glaube, "er würde es tun", doch letztlich hänge alles vom Drehbuch ab.

Die Zukunft des erfolgreichen Franchise hat bei Disney derzeit hohe Priorität, nachdem die Reihe in den letzten Jahren ins Stocken geraten war. Seit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" im Jahr 2017 ist kein neuer Film mehr erschienen, was auch mit den rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Johnny und seiner Ex-Frau Amber Heard (39) zusammenhing. Produzent Jerry, der bereits alle bisherigen Teile der Reihe maßgeblich mitgestaltete, arbeitet zusammen mit Disney intensiv an der Fortsetzung. Angesichts der anhaltenden Rufe vieler Fans nach einer Rückkehr des Schauspielers als Captain Jack Sparrow scheint das Studio nun tatsächlich auf eine erneute Zusammenarbeit hinzuarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Jerry Bruckheimer bei der Premiere von "Transcendence" in Westwood, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp als Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Filmen

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp als Captain Jack Sparrow mit Jerry Bruckheimer bei der D23 Expo 2015 in Anaheim

Anzeige