Maggie Gyllenhaals 80-Millionen-Dollar-Monsterdrama floppt

Maggie Gyllenhaal (48) erlebt mit ihrem neuen Film "The Bride!" ein Desaster an den Kinokassen. Das Monsterdrama, das mit einem Budget von 80 Millionen Dollar produziert wurde, spielte am Startwochenende weltweit nur 13,6 Millionen Dollar ein – davon kamen gerade einmal 7,3 Millionen Dollar aus den USA. Damit beendete der Film nicht nur die Serie von neun Warner Bros.-Produktionen, die jeweils auf Platz eins der Charts gelandet waren, sondern markiert auch einen der schwächsten Starts des Studios in jüngster Zeit. Brancheninsider, nicht Warner Bros. selbst, rechnen laut Deadline damit, dass der Verlust bei "The Bride!" bis zu 90 Millionen Dollar betragen könnte.

Eingerechnet sind dabei nicht nur die Produktionskosten, sondern auch rund 65 Millionen Dollar für weltweite Werbung. Die Macher hatten dem Projekt große Hoffnungen eingeräumt: Maggie bekam für ihre erste Großproduktion volle kreative Freiheit, setzte auf starke Schauspielmomente von Jessie Buckley (36) und Christian Bale (52). Testscreenings sollen jedoch gezeigt haben, dass das Ergebnis schwer zu vermarkten ist – zwischen feministischem Emanzipationsdrama, tragischer Liebesgeschichte à la "Bonnie & Clyde" und punkigem Monsterfilm blieb das Zielpublikum wohl unklar.

Hinter den Kulissen setzte die Schauspielerin ebenfalls auf vertraute Gesichter. Ehemann Peter Sarsgaard (55) ist im Film als Ermittler zu sehen, Penelope Cruz (51) gehört auch zum Ensemble. Bei der Promo reisten Maggie, Jessie und Christian gemeinsam durch London und New York und traten Seite an Seite auf roten Teppichen auf. Maggie führte zuvor schon bei "The Lost Daughter" Regie und drehte "The Bride!" in New York, wo die Produktion nach Angaben der Branchenpresse Tausende lokale Mitarbeiter beschäftigte.

Getty Images Maggie Gyllenhaal bei der Premiere von "The Bride!" im Rose Theater in New York City

Imago Maggie Gyllenhaal und Jessie Buckley am Set von "The Bride!" (2026)

Getty Images Jake Gyllenhaal, Julianne Hough, Penélope Cruz, Maggie Gyllenhaal, Jessie Buckley, Christian Bale und Peter Sarsgaard

