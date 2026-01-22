Taylor Swift wird jüngster Star der Songwriters Hall of Fame

Taylor Swift (36) hat ein weiteres Mal Musikgeschichte geschrieben: Die Sängerin wird in die legendäre Songwriters Hall of Fame aufgenommen – und bricht dabei gleich einen Rekord. Am Mittwochmorgen, dem 21. Januar, wurde in der US-Sendung "CBS Mornings" bekanntgegeben, dass Taylor 2026 in die Ruhmeshalle der Songschreiber einzieht und damit die jüngste Person aller Zeiten ist, der diese Ehre zuteilwird. In der Livesendung stellte Moderator Anthony Mason die komplette Liste der neuen Mitglieder vor, die neben Taylor auch musikalische Schwergewichte wie Alanis Morissette (51) enthält.

Taylor war bereits Ende vergangenen Jahres offiziell nominiert worden, doch erst jetzt steht fest, wer es endgültig in die illustre Runde geschafft hat. Neben der Pop-Ikone werden auch Hitlieferant Kenny Loggins, Produzent Christopher "Tricky" Stewart, das Songwriter-Duo Terry Britten und Graham Lyle sowie Walter Afanasieff in die Hall of Fame aufgenommen. Für die Rock-Fraktion sorgen Paul Stanley und Gene Simmons (76) von Kiss, die mit ihren Hymnen ganze Arenen gefüllt haben. "CBS Mornings" teilte den Clip der Vorstellung auch auf X, wo direkt eine gewohnt hitzige Debatte über die Aufnahme der neuen Mitglieder entbrannte.

Für Taylor ist die Aufnahme ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die sie schon früh selbst in die Hand genommen hat. Die Musikerin hat sich vom Countrytalent zur globalen Pop-Größe entwickelt, ohne je ihre musikalische Handschrift zu verlieren. Immer wieder betonte sie in Interviews, wie wichtig ihr das Schreiben sei, weil sie darüber Gefühle sortiere und Erlebnisse festhalte. Auch das besondere Verhältnis zu ihren treuen Fans, den "Swifties", ist eng mit Taylors Karriere verknüpft: Konzerte werden zu Mitsing-Events, bei denen alte und neue Songs zu gemeinsamen Erinnerungen verschmelzen. Dass nun gerade ihr Songwriting gewürdigt wird, fügt sich für viele Beobachter nahtlos in diese bewegende Erfolgsgeschichte ein.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Ed Sheeran im Dezember 2017 in San Jose