Ex-Scorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt mit 71 Jahren

Die Scorpions und ihre Fans müssen Abschied von Francis Buchholz nehmen: Der frühere Bassist der Rockband ist am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag Francis einer schweren Erkrankung und starb friedlich im Beisein seiner Angehörigen. "Während seines Kampfes gegen die Erkrankung waren wir stets an seiner Seite und haben jede Herausforderung gemeinsam getragen. Worte können unsere Trauer nicht beschreiben", heißt es in einem Statement seiner Angehörigen auf Facebook.

In den emotionalen Zeilen heißt es, Francis habe an einer Krebserkrankung gelitten. Details zu der genauen Natur seiner Diagnose gibt es jedoch keine. Dafür loben seine Angehörigen Francis' Charakter und seine gelebte Zuneigung zu seinen Liebsten. "Francis war ein Familienmensch", heißt es in dem Statement. Er hinterlässt seine Frau Hella sowie die gemeinsamen Kinder – Sohn Sebastian und die Zwillingstöchter Louisa und Marietta.

Francis war von 1973 bis 1992 Mitglied der Scorpions. Aus dieser äußerst erfolgreichen Zeit der Bandgeschichte stammen Hits wie "Rock You Like a Hurricane" und "Wind of Change". Nach fast zwanzig Jahren Rockerleben und zahlreichen Touren entschied sich Francis jedoch dazu, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und seiner Familie mehr Zeit zu widmen. Nach seinem Abschied arbeitete er weiterhin als Berater in der Musikindustrie.

Imago Backstage im Hammersmith Odeon: Francis Buchholz von den Scorpions, London, 01.02.1984

Imago Scorpions auf der Crazy World Tour: Francis Buchholz und Klaus Meine in der Messehalle 2, Hannover, 3. November 1991

Imago Klaus Meine, Francis Buchholz, Rudolf Schenker und Matthias Jabs von den Scorpions bei einem Auftritt 1988