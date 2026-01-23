Großer Spaß: Mario Basler hat Gastrolle bei "Sturm der Liebe

Die Fußball-Ikone Mario Basler (57) überrascht seine Fans mit einem völlig neuen Karriereschritt! Der Ex-Nationalspieler und TV-Experte tauscht seine gewohnte Rolle als Dauergast in Fußballsendungen gegen die des Schauspielers und mischt schon bald in der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe mit. In seiner ersten schauspielerischen Herausforderung verkörpert der ehemalige Bayern-Star sich quasi selbst – als charismatischer Talentscout des fiktiven Münchner Vereins Weiß-Gold. Seine Mission: den vielversprechenden Nachwuchstorwart Leo Neubach, gespielt von Aurel Klug, für den Profifußball zu gewinnen. Bereits ab Folge 4542, die laut Bavaria Fiction voraussichtlich am 20. Februar 2026 über die Bildschirme flimmert, können Zuschauer Mario in seiner neuen Paraderolle bewundern.

Die Dreharbeiten scheinen für den schlagfertigen Pfälzer zu einem wahren Vergnügen geworden zu sein. Mit seiner typisch unverblümten Art schwärmt Mario von seiner ersten Erfahrung vor der Kamera: "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst – insgesamt war das eine coole Erfahrung", so Mario in einem Pressestatement. Doch wer den Fußball-Experten kennt, ahnt bereits, dass er auch beim Schauspielern seinen ganz persönlichen Stempel aufdrückt. In insgesamt drei Episoden wird er zu sehen sein, wobei er zugab, nicht immer strikt nach Drehbuch zu agieren und auch mal "eigene Worte" zu nutzen. Seine Flexibilität und sein Improvisationstalent kommen ihm dabei zugute – schließlich ist Authentizität schon immer Marios Markenzeichen gewesen. "Ich finde, dass es mir auch gar nicht so schwergefallen ist. Alle waren jedenfalls mit mir sehr zufrieden", verrät Mario selbstbewusst gegenüber RTL.

Privat und im Entertainment-Kosmos ist Mario längst mehr als der frühere Freistoßspezialist. Der TV-Routinier scheut die schräge Bühne nicht, stolpert im Zweifel lieber charmant durch eine Gameshow, als gar nicht aufzufallen, und findet zwischen Fußballtalk, Podcast-Momenten und Reality-Auftritten immer wieder neue Spielplätze. Wer ihn erlebt, hört oft kernige Pointen und spürt eine Portion Selbstironie. Vielleicht ist genau das der Grund, warum er jetzt in der Soap-Welt andockt: nicht als Schauspieler mit Method-Ansatz, sondern als Typ, der Präsenz mitbringt und sich in neuen Rollen am meisten auf das verlässt, was ihn immer ausgezeichnet hat – sein Bauchgefühl. Und offenbar hat Mario Blut geleckt: "Das Traumschiff wäre natürlich auch was Schönes. Da kommt man ja auch viel rum", erzählt er bei RTL. Vielleicht sticht er also schon bald mit Florian Silbereisen (44) in See.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Basler im September 2016

Anzeige Anzeige

© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

Mario Basler bei der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9"