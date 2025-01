Zoff im Dschungel: Mario Basler verteidigt Jörg Dahlmann

Es sind gerade einmal wenige Stunden bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" vergangen und schon fliegen die Fetzen. Ein kleiner Versprecher von Jörg Dahlmann (66) sorgt bei Edith Stehfest für Unmut. Der Fußballkommentator bezeichnet Eric Stehfest (35) versehentlich als Ex-Mann der Sängerin, was Edith alles andere als gefällt. Sofort rudert Jörg zurück und entschuldigt sich, doch das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" nimmt Mario Basler (56) seinen Kollegen in Schutz. "Ich hätte es auch nicht gewusst, dass sie noch zusammen sind, das hat ja in der Zeitung gestanden, dass sie getrennt sind. [...] Man muss den Jörg ein bisschen in Schutz nehmen", verteidigte Mario den Dschungelcamper.

Auch Georgina Fleur (34) schließt sich Mario an. "Sie hat das so dargestellt, als hätte er sich das aus der Nase gezogen, dass sie getrennt sind, aber er hatte das wahrscheinlich irgendwo gelesen", überlegte die Ex-Dschungelcamperin. Olivia Jones (55) fragt sich, warum Edith dieser Versprecher so wütend gemacht hat, obwohl sich Jörg sofort entschuldigt hat. Georgina hat folgende Vermutung: "Vielleicht ist das ein wunder Punkt bei ihr und sie hatte vielleicht schon Heimweh und wollte zu Hause keinen Ärger bekommen."

Doch auch die Bettenverteilung sorgte – wie in jedem Jahr – für erregte Gemüter. Die sechs Teilnehmer, die als Nachzügler ins Camp zogen, mussten sich mit bereits zugeteilten Betten zufriedengeben. Für Sam Dylan (33) ist das ein Unding. "Das ist ja asozial, ich schlaf' doch nicht auf dem Boden, das geht gar nicht. Da krabbelt mich ja alles an", ärgerte er sich.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Teilenehmerin, 2025

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

