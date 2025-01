Mario Basler verletzt sich fies nach Elfmeter bei Turnier

Da hat seine Hüfte Mario Basler (56) wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich ist der ehemalige Fußballprofi bereits im Ruhestand. Doch beim sogenannten "Bretterknaller"-Hallenturnier in Cottbus stand er wieder auf dem Feld. Und das offenbar sogar mit Erfolg: Wie Bild berichtet, durfte der Sportler einen Elfmeter für sein Team kicken und traf souverän. Doch nur kurz nachdem der Ball getroffen hatte, schien Mario plötzlich Schmerzen zu haben. Er fasste sich an die Hüfte, hinkte ein Stück und sank dann auf den Boden. Offenbar blockierte die Hüfte – und das so sehr, dass der ehemalige Nationalspieler nicht mehr aufstehen konnte. Die Sanitäter mussten ihn vom Spielfeld tragen. Bisher meldete Mario sich noch nicht selbst, weshalb nicht klar ist, wie es ihm jetzt geht.

Der Moment, in dem Marios Schmerzen einsetzten, landete auch auf Instagram. Die Community betrachtet die Situation aber ein wenig mit Humor. "Eindeutig Nikotinmangel, man sieht es", meint ein User und spielt auf die Leidenschaft des 56-Jährigen für das Rauchen an. Und damit ist er nicht allein: "Der wollte doch nur rauchen", schreibt ein anderer ebenfalls. Manche Beobachter glaubten sogar kurz an eine Simulation, denn vor dem Elfmeter buhte das Publikum Mario ironisch aus. Der Fußballer spielte mit und tat beleidigt. Auch deshalb waren einige sicher, er habe die Verletzung gespielt: "Dachte erst, er faket es als Witz. Hätte auch in die Situation gepasst." Ein weiterer Kommentar meint augenzwinkernd: "Tor gemacht und dann simuliert, um schnell eine Zigarettenpause machen zu können."

Mit seinem Auftritt hat Mario auf jeden Fall eines bewiesen: Seine Leidenschaft für den Fußball ist immer noch groß. Immerhin spielte er seit den 80ern bis heute aktiv Fußball. Unter anderem stand er für Vereine wie den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Werder Bremen und sogar den FC Bayern München auf dem Platz. Von 1994 bis 1998 kickte er außerdem für die DFB-Elf. Nach dem Ende auf dem Rasen war der Rheinland-Pfälzer auch als Trainer tätig. Aber auch im Reality-TV fühlt Mario sich offenbar mittlerweile sehr zu Hause. Er nahm an großen Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und Joko & Klaas gegen ProSieben teil.

Getty Images Mario Basler im September 2016

RTL Mario Basler im Sommerhaus 2022

