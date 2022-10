Zoff beim Sommerhaus-Wiedersehen: Das sagen die Fans dazu!

Diese Wiedersehensshow hatte es in sich! In der siebten Staffel von Das Sommerhaus der Stars kämpften die Promi-Paare in witzigen Spielen um den Sieg – doch im Haus kam es auch hin und wieder zu Streitigkeiten. Unter anderem stritten sich Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen bis zur Trennung und Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) wurden für ihre Beziehung kritisiert. Nun sahen sich alle Paare wieder: Doch wie war das große Wiedersehen?

Während der Reunion-Show wurden die großen Themen der Staffel noch einmal aufbereitet. Zum Schluss krachte es dann richtig: Vor allem Mario Basler (53) wetterte gegen einige Kandidaten: "Du bist für mich ein Affe, mehr nicht!", rief der einstige Profifußballer zu Stephen Dürr (48), den er offenbar nicht leiden kann. Als er die YouTuberin Lisa-Marie Weinberger dann "Kleine" nannte, rastete wiederum sie aus: "Du hast mich nicht Kleine zu nennen!"

Zeitweise wurde es richtig laut zwischen den Kandidaten. Doch die Zuschauer schienen davon bestens unterhalten gewesen zu sein: "Also das Wiedersehen war der mit Abstand unterhaltsamste Teil der ganzen Staffel", schrieb ein User auf Twitter. Andere hätten sich sogar noch mehr gewünscht und waren enttäuscht von dem abrupten Ende: "Schon vorbei? Die hätten sich ruhig noch eine weitere Stunde anschreien können!"

RTL Mario Basler im Sommerhaus 2022

RTL Stephen Dürr, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

RTL Mario Basler bei "Das Sommerhaus der Stars"

