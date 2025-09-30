Mario Basler blamiert sich bei "Deutschlands dümmster Promi"

Mario Basler (56) sorgte im Halbfinale des ProSieben-Quiz "Deutschlands dümmster Promi" für einen besonders peinlichen Moment. Während eines Action-Spiels, bei dem die Kandidaten kopfüber hingen und Fragen beantworten mussten, wurde er nach dem Jahr des Mauerfalls gefragt. Zur Auswahl standen 1989, 1990 und 1991. Seine Teamkollegin Alessia Herren (23) wollte 1989 wählen, doch Mario bremste sie aus und entschied sich für 1991. Der Moderator Christian Düren (35) regte die beiden zwar an, die Antwort noch einmal zu überdenken, doch am Ende setzte sich Mario mit seiner falschen Wahl durch. In der Folge krachte der Kult-Kicker in eine Wand aus Kartons.

Mario rechtfertigte seinen Fauxpas mit einer kuriosen Erklärung. "Wir hatten beide 1989 im Kopf. Aber dann fiel mir ein, dass ich von '91 bis '93 bei Hertha in Berlin gespielt habe. So kam 1991 in meinen Kopf rein", erklärte er nach dem Missgeschick. Leider sollte es nicht bei diesem einen Patzer bleiben. Teamkameradin Alessia zeigte ebenfalls Schwächen und übersetzte beispielsweise das englische Wort "Mountain" fälschlicherweise mit "Licht". Auch konnte sie Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (78) auf einem Foto nicht erkennen. Die Runde endete für beide mit einer deutlichen Niederlage, und Mario musste sich damit aus der Show verabschieden.

Abseits der Kameras begeistert Mario jedoch regelmäßig mit seiner offenen und direkten Art. Der ehemalige Fußballprofi, bekannt für seine markanten Sprüche, hat sich längst auch in anderen Bereichen des Entertainments etabliert. Sei es als Reality-TV-Star oder Kommentator – Mario findet immer einen Weg, im Rampenlicht zu stehen. Die Teilnahme an "Deutschlands dümmster Promi" wird ihm sicher noch länger in Erinnerung bleiben, auch wenn dieser Auftritt ihm vermutlich mehr Spott als Applaus eingebracht hat. Alessia, die ebenfalls Reality-TV-Erfahrung hat, schien den Abend dagegen mit Humor zu nehmen und postet nach der Show weiterhin muntere Updates in den sozialen Medien.

RTLZWEI / Good Times Fernsehproduktion Mario Basler während seines Schnuppertages beim Ordnungsamt

Getty Images Mario Basler bei "Promi Big Brother", 2016

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025