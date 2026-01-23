Harry Styles geht 2026 mit "Together, Together" auf Welttour

Pop-Sensation Harry Styles (31) geht 2026 endlich wieder auf große Tour – und das gleich mit einem Mega-Projekt, wie unter anderem Just Jared berichtet: Unter dem Motto "Together, Together" spielt der Sänger ab Mai insgesamt 50 Shows quer über den Globus, von Amsterdam über London und São Paulo bis nach Sydney. Besonders dick markiert im Kalender der Fans: eine 30 Abende lange Residency im legendären Madison Square Garden in New York, wo Harry zwischen dem 26. August und dem 31. Oktober immer mittwochs, freitags und samstags auftritt. Diese 30 Konzerte sind zugleich seine einzigen Termine in den USA im gesamten Jahr. An seiner Seite stehen je nach Stadt hochkarätige Gäste wie Robyn (46), Shania Twain (60) und Jorja Smith (28). Am 23. Januar legt der Popstar außerdem musikalisch nach: Die Leadsingle "Aperture" erscheint dann ganz offiziell.

Die "Together, Together"-Tour ist als Serie von XXL-Residencies angelegt, statt dutzender Städte konzentriert sich Harry auf sieben Metropolen: In Amsterdam eröffnet er Mitte Mai mit sechs Stadionnächten in der Johan-Cruijff-Arena, im Juni folgen gleich sechs Abende im Londoner Wembley Stadium. Danach geht es im Juli nach São Paulo, weiter nach Mexiko-Stadt, bevor New York im Spätsommer zum Dauerwohnzimmer des Sängers wird. Den Abschluss bilden zwei Shows in Melbourne und zwei finale Dates in Sydney im Dezember. Parallel zur Tour fährt der Musiker sein soziales Engagement hoch: Weltweit unterstützt die Konzertreihe erneut die Hilfsorganisation Choose Love, in London fließt von jedem Ticket ein Pfund an Live Trust für kleine Musikbühnen, und bei den New-York-Shows können Fans vor Ort über eine Kooperation mit HeadCount ihre Wahlregistrierung erledigen. Wer dabei sein will, muss sich sputen: Für Presales ist teils eine vorherige Anmeldung erforderlich, der reguläre Verkauf startet je nach Stadt Ende Januar, alle Details gibt es auf seiner offiziellen Tourseite.

Privat und künstlerisch markiert die Tour den nächsten Schritt in einer Phase, in der Harry voll auf Musik fokussiert scheint. Nach seinem dritten Album hat er sich bewusst Zeit gelassen, bevor er mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." ein neues Kapitel aufschlägt. Schon in den vergangenen Wochen hatte der Brite seine Community mit versteckten Botschaften und Songteasern angefüttert, die in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wurden. Parallel sorgen Spekulationen um sein Liebesleben und mögliche Flirts immer wieder für Gesprächsstoff – auch, weil Harry sein Privatleben meist konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält und stattdessen lieber mit Mode-Statements, sorgfältig kuratierten Album-Editionen und überraschenden musikalischen Richtungswechseln für Schlagzeilen sorgt. "Die Leute, zu denen ich in der Musik aufgeschaut habe – Prince und David Bowie und Elvis und Freddie Mercury und Elton John – sie sind solche Showmen", sagte Harry einst der Vogue. Und schon bald können sich seine Fans auf ihn als grandiosen Showman freuen.

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Bei den Brit Awards 2023: Harry Styles mit Shania Twain auf der Bühne

Getty Images Harry Styles im Februar 2023