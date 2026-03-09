Technikpanne oder Knockout? Harry Styles legt Netflix lahm

Harry Styles (32) sorgt mit seinem neuen Netflix-Konzertspecial für Ausnahmezustand – auf der Bühne und vor den Bildschirmen! Am 8. März ging "One Night in Manchester" weltweit bei dem Streamingdienst online, nachdem der Auftritt des Sängers zwei Tage zuvor in der Co-op Live Arena in Manchester aufgezeichnet worden war. Vor mehr als 20.000 Fans präsentierte Harry dort erstmals die Songs seines vierten Studioalbums "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." komplett live. Doch als der Mitschnitt auf Netflix starten sollte, meldeten sich am frühen Abend zahlreiche Zuschauer in den sozialen Medien: Das Special war teilweise gar nicht auffindbar, Streams stockten oder zeigten lediglich den Trailer.

Vor allem auf X beschrieben Fans frustriert, wie sie vergeblich auf den Start der Pop-Party warteten. "Hat Harry Styles Netflix lahmgelegt? Warum pausiert und ruckelt es ständig?", fragte ein User. Andere beklagten, dass das Konzert in ihrem Konto überhaupt nicht angezeigt werde. Von Wartezeiten von rund zehn Minuten war immer wieder die Rede, bevor der Anbieter die technischen Probleme offenbar in den Griff bekam. Danach kippte die Stimmung schlagartig: Statt Ärger überwogen schwärmende Kommentare über die Show, viele Fans berichteten, sie hätten schon nach den ersten Minuten Tränen in den Augen gehabt. Kein Wunder – im Special ist zu sehen, wie Harry mit Songs wie "American Girls", "Ready, Steady Go!" und "Coming Up Roses" über den Laufsteg wirbelt, bevor er zum Finale Klassiker wie "Golden", "Watermelon Sugar", "As It Was" und "Sign of the Times" anstimmt.

Der Musiker nahm sich in Manchester auch Zeit für ernste und emotionale Worte. "Es gibt so viele gefährliche Dinge, die sich mächtig anfühlen. Aber Liebe ist mächtig, Freundlichkeit ist mächtig", sagt Harry während der Show, die als strenges "No Phones"-Event organisiert war – die Besucher sollten den Moment ohne Smartphone erleben. Für Harry war das Konzert eine besondere Premiere: Noch nie zuvor wurde eines seiner Konzerte weltweit über eine Streamingplattform veröffentlicht.

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles, Sänger