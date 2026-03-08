Segen gegeben? Harry Styles' Mutter unterstützt Zoë Kravitz

Harry Styles (32) und Zoe Kravitz (37) sorgen seit Monaten für Spekulationen über eine mögliche Romanze – und jetzt scheint sich Harrys Mutter Anne Twist einzumischen. Die 58-Jährige hat auf Instagram ein Video von Zoe geliked, das die Schauspielerin bei der YSL-Show während der Pariser Fashion Week am 4. März zeigt. In dem Clip, der über den Account der britischen Vogue geteilt wurde, posierte Zoe in einem glänzenden braunen Rollkragenpullover, den sie in eine plissierte Hose steckte und mit einem braunen Ledergürtel mit goldenen Details sowie einem braunen Pelzmantel kombinierte. Ihr Make-up war mit strahlender Haut, einem Hauch Lidschatten, langen Wimpern und rosafarbenen Lippen perfekt abgestimmt. Fans werten Annes Geste als stillen Segen für die gemunkelte Beziehung zwischen dem Sänger und der Schauspielerin.

Harry und Zoe wurden erstmals im August 2025 miteinander in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam in London und Rom gesichtet wurden. Damals verriet ein Insider gegenüber Us Weekly, dass beide aus beruflichen Gründen in Europa gewesen seien und sich getroffen hätten. "Sie hatten sich schon einmal kennengelernt und waren in Kontakt geblieben", erklärte die Quelle. Die Verbindung sei zu diesem Zeitpunkt noch "sehr neu" gewesen und "nicht ernst". Einen Monat später wurden die beiden jedoch händchenhaltend gesehen, was die Gerüchte weiter anheizte. Im Januar wurden Harry und Zoe erneut zusammen in Los Angeles vor den Grammys beim Essen gesichtet. Zudem unterstützte Zoes Vater Lenny Kravitz (61) den Musiker, als dieser im Januar sein viertes Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" ankündigte, das am 6. März erscheinen soll.

Zoe war zuvor von 2021 bis 2024 mit Channing Tatum (45) zusammen, mit dem sie 2023 verlobt war, bevor das Paar im Oktober 2024 die Verlobung auflöste. Davor war die Schauspielerin von 2016 bis 2020 mit Karl Glusman (38) verheiratet. Harry hatte in der Vergangenheit ebenfalls einige bekannte Beziehungen, darunter eine kurze Romanze mit Taylor Swift (36) zwischen 2012 und 2013 sowie eine Beziehung mit Kendall Jenner (30) von 2013 bis 2016. Zuletzt war der Sänger fast zwei Jahre lang mit Olivia Wilde (41) zusammen, bevor sich das Paar 2023 trennte.

Getty Images Harry Styles im September 2024

Getty Images Zoë Kravitz im März 2025

Getty Images Harry Styles, Februar 2023