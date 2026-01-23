Insider verrät: So begann der Beckham-Peltz-Familienstreit

Ein neuer Insider will den Moment kennen, an dem der Streit zwischen den Beckhams und den Peltz wirklich begann – und der soll schon beim allerersten Kennenlernen passiert sein. Demnach trafen Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) laut dem Mirror nach der Verlobung von Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) erstmals auf Nicolas Eltern, Nelson und Claudia Peltz, in Palm Beach, Florida. Laut der Darstellung habe das Treffen wegen der Pandemie erst nach der Verlobung stattgefunden. Brisant: Vor dem Besuch der Peltz-Villa sei ein Sicherheitsteam der Beckhams vorausgeschickt worden, um das Anwesen zu prüfen. Genau diese Entscheidung soll bei der wohlhabenden Gastgeberfamilie für erheblichen Unmut gesorgt haben.

Die Behauptung, veröffentlicht von der Daily Mail, fügt der Fehde eine neue Facette hinzu. "Es ist Standardverfahren bei einem Paar mit diesem Bekanntheitsgrad", zitierte das Blatt die Quelle, "aber es kam bei den Peltz nicht gut an." Die Familie verfüge über ihr eigenes, hochprofessionelles Security-Team, weshalb die Vorab-Begehung für hochgezogene Augenbrauen gesorgt habe. "Das Gefühl war, die Beckhams signalisierten, sie seien wichtiger als die Peltz. Ein einfacher Fehltritt, aber ein schlechter Start", so der Insider. Parallel dazu hatte Brooklyn in einem vielbeachteten Instagram-Post schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben, darunter die Behauptung, Victoria habe Nicolas geplantes Kleid "im letzten Moment" abgesagt und seine Eltern hätten ihn vor der Hochzeit unter Druck gesetzt, Rechte an seinem Namen zu unterschreiben.

Trotz der familiären Spannungen scheint es den Beckhams wichtig zu sein, ihr gutes Image zu wahren. David war kürzlich als Gast beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz und Victoria nutzte soziale Medien, um ihrer ehemaligen Bandkollegin Emma Bunton (50) zum Geburtstag zu gratulieren. Brooklyn widmet sich inzwischen seiner Leidenschaft als Hobbykoch und präsentiert sich regelmäßig mit seiner Ehefrau Nicola auf Social-Media-Kanälen. Währenddessen steht Brooklyn im Fokus, da er weiterhin offen über die familiären Konflikte spricht. Der Abstand zu seiner Familie scheint sich damit noch weiter zu vergrößern – ganz im Gegensatz zu der intensiven Beziehung, die er mit Nicola teilt.

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025