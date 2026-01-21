Mitten im Drama: David & Victoria Beckham melden sich online

Mitten im Familienwirbel kehren Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) zurück auf Instagram. Während die Designerin mit einem liebevollen Geburtstagsgruß an Freundin und Spice-Girls-Kollegin Emma Bunton (50) für Nostalgie sorgt, widmet sich der Ex-Fußballstar alten Weggefährten aus Manchester-United-Tagen. Es ist der erste öffentliche Social-Media-Auftritt des Paares, seit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) Anfang der Woche mit einer Reihe von Posts schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern erhob. Die wiederum reagieren bis jetzt nicht auf die Vorwürfe, sondern zeigen sich mit vertrauten Gesichtern aus Musik- und Fußballzeiten.

Victoria teilt in ihrer Story ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie Emma huckepack nimmt, dazu schreibt sie: "Happy Birthday @emmaleebunton. Ich liebe dich so sehr!!" Außerdem erinnert sie mit einem Clip an den Spice-Girls-Video-Klassiker "Say You’ll Be There" aus der Mojave-Wüste. "Happy Birthday Baby", fügt die Modemacherin hinzu, "Küsschen xxx." David nutzt den Tag, um zwei alten Teamkameraden zu gratulieren: Phil Neville und Nicky Butt. "Happy Birthday ihr zwei", schreibt er zu einem Foto von Phil mit Zwillingsschwester Tracey, später folgt eine innige Umarmung auf dem Rasen: "Happy Birthday Mate @philipneville18." Auch für Nicky hat der ehemalige United-Kapitän humorvolle Erinnerungen parat, inklusive Schnappschuss vom Platz und den Worten "Birthday Boy" in den Klubfarben.

Im Hintergrund knistert weiter der Familienkonflikt um Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31), die ein echtes Monster sein soll. Freunde des Paars betonen gegenüber dem Magazin People, dass David und Victoria immer wieder zu Gesprächen eingeladen hätten, um einen Weg nach vorn zu finden. Abseits der Schlagzeilen pflegen beide seit Jahren enge Freundschaften: Victoria hält ihr Spice-Girls-Netzwerk lebendig und erinnert gern an gemeinsame Anfänge, David pflegt die Bande zur "Class of ’92" und teilt private Momente mit früheren Mitspielern. Die Beckhams, die seit 1999 verheiratet sind, sind Eltern von vier Kindern und galten lange als Vorzeigefamilie. Doch wie in jeder Familie zeigen auch hier die öffentlich ausgetragenen Konflikte, dass hinter der Fassade eines glamourösen Lebens viele Emotionen und private Herausforderungen verborgen liegen.

Getty Images Victoria und David Beckham

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024