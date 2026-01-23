Kuchen-Reveal: Candice King verkündet das Babygeschlecht

Große Freude bei Candice King (38): Die Schauspielerin hat verraten, dass Baby Nummer drei ein Junge wird – und die Enthüllung gleich mit ihren Fans geteilt. In einem Video auf Instagram steht Candice mit ihrem Mann Steven Krueger und ihren zwei Töchtern um eine Torte, die das Geheimnis lüften soll. Als das Messer durch den Kuchen gleitet und blau gefärbte Füllung sichtbar wird, ist der Jubel groß. Candice wirkt sichtlich überrascht, lacht, hält die Hand vor den Mund und strahlt schließlich in die Kamera, während die Familie den Moment feiert.

Zu den Bildern schrieb Candice eine Botschaft, die ihre Vorfreude kaum verbergen kann. "Ich choreografiere schon meinen ersten Tanz mit meinem Sohn für seine Hochzeit", notierte sie augenzwinkernd und ergänzte: "Ich bin so aufgeregt, seit wir es im November herausgefunden haben." Dass die Enthüllung als Tortenmoment inszeniert wurde, passt zur Familienroutine der Schauspielerin: Alle stehen dicht zusammen, die Töchter helfen beim Anschneiden, und der Raum füllt sich im selben Augenblick mit Jubel. Der Clip zeigt mehrere kleine Ausschnitte des Tages – darunter das Anschneiden, die Umarmungen und das finale Lächeln in die Kamera.

Vor zwei Monaten verkündete die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Verlobten Steven, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf Instagram zeigte Candice ein Foto mit einem positiven Schwangerschaftstest und kommentierte voller Vorfreude: "Wir bekommen ein Baby! Baby Krueger kommt im Mai 2026!" Dabei teilte sie offen ihre Emotionen und schrieb: "Es gibt nichts Magischeres, als das Wort 'schwanger' zu sehen." Die Community feierte die Babynews mit zahlreichen Glückwünschen. Besonders rührend war die Unterstützung von Claire Holt (37), die unter den Beitrag schrieb: "Yay, ich freue mich so für euch beide!"

