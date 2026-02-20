Für Sommer 2026: "Game of Thrones"-Theaterstück in Planung

Die erfolgreiche Fantasyserie Game of Thrones wird als Theaterstück auf die Bühne gebracht. Die Royal Shakespeare Company hat angekündigt, dass die Produktion mit dem Titel "Game Of Thrones: The Mad King" noch in diesem Sommer im englischen Stratford-upon-Avon Premiere feiern wird. Das Stück basiert auf der Romanreihe "A Song Of Ice And Fire" von George R. R. Martin (77) und wird von Dramatiker Duncan Macmillan für die Bühne adaptiert. Unter der Regie von Dominic Cooke soll die Inszenierung eine Geschichte erzählen, die mehr als zehn Jahre vor den Ereignissen der Romane spielt und ein legendäres Kapitel aus der Geschichte von Westeros enthüllt.

Die Handlung spielt nach einem langen Winter und beginnt bei einem üppigen Bankett am Vorabend eines Ritterturniers. Im Zentrum steht eine verräterische Verschwörung gegen den Irren König, dessen engster Kreis seine "gnadenlose" Herrschaft zunehmend infrage stellt. George zeigte sich begeistert von der Theateradaption und erklärte gegenüber Deadline, dass Theater eine einzigartige Möglichkeit biete, um gemeinsam mit dem Publikum etwas Magisches zu schaffen. Duncan Macmillans Drehbuch würde die Welt vollständig respektieren, und er freue sich darauf, dass sowohl Fans der Serie als auch Menschen, die seine Bücher noch nie gelesen haben, diese neue Geschichte bald im Theater erleben können.

Georges Romane wurden 2011 erstmals als TV-Serie "Game of Thrones" adaptiert, in der zahlreiche britische Stars wie Emilia Clarke (39), Sophie Turner (29) und Maisie Williams (28) zu sehen waren. Die Serie endete 2019 und hat seitdem zwei Prequel-Serien hervorgebracht: "House Of The Dragon" und "A Knight Of The Seven Kingdoms". Die künstlerische Leitung der Royal Shakespeare Company betont, dass die Geschichte von Macht, Ambition und den Komplexitäten der Nachfolge zeitlos sei. Die Theateradaption untersuche nun die wahre Natur von Autorität aus der Perspektive junger Menschen, die mit geerbten Identitäten ringen.

Anzeige Anzeige

Dean-Charles Chapman in "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige

Getty Images George R. R. Martin (m.) mit einigen vom "Game of Thrones"-Cast

Anzeige Anzeige

Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"