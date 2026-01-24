Fernbeziehung: Denken Kerrin und Bauer Basti an Zusammenzug?

Kerrin Grapengeter und Bastian Stürmer führen aktuell eine Fernbeziehung über rund 600 Kilometer – sie lebt in der Nähe von Lübeck, er in Unterfranken. Trotz dieser Distanz sind die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten nahezu unzertrennlich und voller Zuneigung zueinander. Doch gibt es Pläne, die Entfernung zu überbrücken und zusammenzuziehen? Gegenüber Promiflash erklärten sie ihre Überlegungen: "Wir wollen uns mit dieser Entscheidung sicher sein und uns daher in jeglicher Lebenslage kennenlernen. Es ist eben doch sehr weit und es hängt sehr viel daran."

Noch gibt es keinen festen Plan, doch beide sind sich in einer Sache einig: "Wir sprechen immer mal wieder über Möglichkeiten und man behält einige Optionen im Blick. Realistisch wollen wir beide aber nicht ewig weiter eine Fernbeziehung führen." Sie betonen gegenüber Promiflash, dass sie sich in allen Aspekten des Lebens besser kennenlernen wollen, bevor eine solch große Veränderung ins Haus steht. Realistische Schritte planen sie gemeinsam, um eine gemeinsame Zukunft ohne räumliche Trennung irgendwann zu realisieren.

Vor Kurzem zeigte sich die stolze Pferdebesitzerin auf Instagram offen, was die Herausforderungen ihrer Liebe betrifft. "Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird", schrieb Kerrin zu gemeinsamen Bildern von sich und dem Ackerbauern. Sie sprach ehrlich darüber, dass eine Partnerschaft auf Distanz "noch ein bisschen mehr als nur Mut" verlange. Gerade die knappen Momente zu zweit und die anschließenden Abschiede machten ihr zu schaffen. "Die Vorfreude ist groß, die Zeit intensiv und doch immer zu kurz und der Abschied stets schwer", erklärte die Tierliebhaberin damals.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kerrin und Basti, "Bauer sucht Frau" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kerringrapengeter Kerrin und Basti, "Bauer sucht Frau" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kerringrapengeter Kerrin Grapengeter, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Anzeige