Nach "Bauer sucht Frau": Das ist für Basti & Kerrin Neuland

Bei Bauer sucht Frau lernten sich Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter kennen. Nun führen die beiden TV-Bekanntheiten ihre Beziehung endlich ganz ohne Kameras und Heimlichtuerei weiter. Seit dem Finale der Kuppelshow dürfen Bastian und Kerrin als offizielles Paar auftreten und gemeinsam Alltagsaufgaben meistern – ob Einkaufen, der Besuch von Veranstaltungen oder Sonstiges. Besonders die neue Aufmerksamkeit, die ihnen seit der Ausstrahlung entgegengebracht wird, beschreibt das Paar gegenüber Promiflash folgendermaßen: "Das ist natürlich ungewohnt und Neuland. Aber die Leute sind alle sehr lieb und es gibt nur nette Rückmeldungen."

Gegenüber Promiflash erzählen Bastian und Kerrin, wie sehr sich ihr Alltag seit dem TV-Finale verändert hat. "Es ist schon deutlich zu spüren, dass das Interesse groß ist. Wir werden beim Einkaufen oder bei Veranstaltungen angesprochen", berichten sie. Noch wichtiger als der plötzliche Ruhm ist dem Paar jedoch, dass es sich nun nicht mehr verstecken muss. "Nun können wir uns ganz auf uns konzentrieren und uns auch mal in der Öffentlichkeit einen Knutschi geben", fassen sie ihre neue Freiheit zusammen.

Aktuell trennen Bastian und Kerrin rund 600 Kilometer – und damit meistern die beiden eine echte Fernbeziehung. Erst vor wenigen Tagen gab die Tierliebhaberin bei Instagram einen sehr persönlichen Einblick in ihr Gefühlsleben. "Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird", schrieb Kerrin zu gemeinsamen Bildern von ihr und dem Ackerbauern. Besonders die Herausforderungen der Distanz thematisierte die Hofdame offen. Eine Fernbeziehung brauche ihrer Meinung nach "noch ein bisschen mehr als nur Mut".



Instagram / kerringrapengeter Basti und Kerrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2025

Instagram / bastian_stuermer Bastian Stürmer, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Instagram / kerringrapengeter Kerrin Grapengeter, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

